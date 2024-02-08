«Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є» Теодор Рузвельт

Ольга КЛИМУК,

директор Золочівського ліцею

Уже два роки і два місяці триває повномасштабна війна. Два роки і два місяці наші збройні сили ціною власного життя та здоров’я тримають над нами небо. Лише завдяки їхньому героїзму та самопожертві ми навчаємо і навчаємось, працюємо, живемо на своїй землі, говоримо рідною мовою.Напевно, кожен свідомий українець намагається здійснити свій внесок у цю боротьбу, щоб наблизити нашу Перемогу. «Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є», – ці слова Теодора Рузвельта, президента США та першого американця, що отримав Нобелівську премію миру, пригадав нам Валерій Залужний в одному із останніх інтерв’ю на посаді головнокомандувача – і вони знайшли світ відгук у кожному серці.Цей вислів припав до душі й нам – працівникам та учням Золочівського ліцею. І хоч добрими вчинками не прийнято хвалитись, але нехай це буде для когось відрадою, для когось – гордістю, а для когось – прикладом.Золочівський ліцей пишається своїми ліцеїстами та працівниками – справжніми патріотами, свідомими громадянами, які активно включились у волонтерську та благодійну роботу. У перші місяці війни (увесь час, доки діти навчались дистанційно) у ліцеї була налагоджена робота по плетінню маскувальних сіток, дуже активно працювала волонтерська кухня. Діти, працівники, випускники, батьки, знайомі і просто люди доброї волі – усі об’єднались для спільної справи.Після відновлення очного навчання ми не припиняли волонтерити: продовжуємо плести сітки, виготовляємо енергетичні суміші, сушимо м'ясо для супів та борщів, виготовляємо окопні свічки, збираємо гроші та донатимо на ЗСУ. Ось і сьогодні у ліцеї пройшов благодійний ярмарок, під час якого зібрано 17 500 гривень. Смаколиками, виготовленими учнями та батьками, ласували всі! Частину ласощів передали у військовий госпіталь для наших героїв. Нехай смакує їм на здоров’я!Спільним рішенням скерували 12 000 грн на придбання деталей для виготовлення дрона у БФ «Золочів відроджений». Це вже буде наш другий дрон! Решту грошей використаємо на придбання матеріалу для маскувальних сіток.Хотілось би, щоб відпала потреба і цей дрон став останнім. Про це, мабуть, мріє кожен українець! І цей день обов’язково настане – день нашої Перемоги! Ми не припинимо вірити, як і не припинимо боротись: робити, що можемо, з тим, що маємо, там, де ми є!Разом до Перемоги!