Новини Золочівщини
15:41, 17 липня 2024
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У Золочеві зустріли полеглого Героя Михайла Коропецького

У Золочеві зустріли полеглого Героя Михайла Коропецького
Gazeta
Фото: НУС
Знову болюча звістка втрати не оминула Золочівщину... Виконуючи бойове завдання на Харківському напрямку, загинув Михайло Володимирович Коропецький.
Михайло народився 30 жовтня 1970 року у с. Вороняки. З дружиною виховали двох чудових дітей – сина і доньку. Був дуже доброю життєрадісною і надзвичайно працьовитою людиною, завжди відповідально ставився до своєї роботи, де б не працював.
З початку повномасштабного вторгнення одним із перших отримав повістку і 18 березня 2022 року був призваний у лави ЗСУ. Два роки служив на Рівненщині, а в квітні 2024 року був переведений виконувати бойові завдання на Харківщину. Працював водієм-електриком в автомобільному відділенні ВМЗ.
Загинув 12 липня 2024 року внаслідок атаки БПЛА, під час виконання бойового завдання.
Щирі співчуття рідним. Нехай Господь допоможе пережити горе. Нехай повернеться нашим ворогам кожна капля невинно пролитої української крові...
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