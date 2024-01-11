Ігор ГРИНЬКІВ: "Якщо кожен робитиме для нашої спільної перемоги все залежне, – ми переможемо обов’язково"

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СПИСОК

благодійників, які долучилися до закупівлі квадрокоптерів

для територіальної оборони Золочівщини

(період 11.01-16.01.2024)



СПИСОК

благодійників, які долучилися до закупівлі квадрокоптерів

для територіальної оборони Золочівщини

(період 17.01-23.01.2024)



СПИСОК благодійників, які долучилися до закупівлі квадрокоптерів

для територіальної оборони Золочівщини (період 24.01 – 31.01.2024)



СПИСОК благодійників, які долучилися до закупівлі квадрокоптерів

для територіальної оборони Золочівщини (період 01.02-06.02.2024)



– Йде війна на виснаження ресурсів – матеріальних, людських. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що наш ворог має очевидну перевагу в озброєнні. Ми значною мірою залежні від допомоги наших міжнародних партнерів. Зі слів наших військових, дуже дається взнаки нестача боєприпасів. В тій кількості, скільки нам потрібно, їх нема ніде. А боронити державу треба. Власне, через потребу закупівлі та виготовлення зброї зменшився фінансовий ресурс нашої громади на 2024 рік на 142 мільйони гривень. Але війна стає більш технологічною. І безпілотним системам на полі бою і не тільки відводиться все більша роль. Ми отримаємо бажану перемогу лише тоді, коли наша, менша за ворожу, армія буде мати очевидну перевагу сучасних, в тому числі і в безпілотних системах. На це сьогодні скеровано багато зусиль. Насамперед треба розуміти, що і ворог не спить, теж намагається зробити технологічний прорив у військовій промисловості. Від цього дуже багато залежить. Хто швидше технологічно переозброїть свою армію, той переможе у війні.– Ми орієнтуємось на запити військових. Цьогоріч це насамперед безпілотники FPV, або як їх ще називаємо дрони-камікадзе. Ми в громаді навчилися їх збирати. Проблема є лише одна – це кошти на придбання комплектуючих для цих дронів і закупівля самих комплектуючих. Основне постачання в Україну йде з Китаю, або здебільшого від посередників з інших країн. Хоча окремі деталі вже виготовляють у Львові, Одесі, інших містах.– Спочатку цього року – вже 50 FPV. З них 20 – для нашого батальйону територіальної оборони, 30 – для підрозділу Національної гвардії України у м. Слов’янськ. Зараз виготовляємо чергову партію дронів для наших земляків, котрі на Херсонському напрямку. Паралельно в громаді не зупиняється збір коштів на ці потреби. Наголошу, що дрони та комплектуючі до них придбані за кошти жителів нашої громади, котрі перераховують свої донати на рахунок Благодійного фонду «Золочів відроджений» або картку Монобанку одного із засновників цього фонду Володимира Сивака. Готівкові кошти можна принести у бухгалтерію Золочівської міської ради.Також я звернувся до самоврядних польських громад щодо придбання ними комплектуючих для дронів. Окремі громади вже зголосились допомогти. Сподіваюсь на їхню підтримку.– Без попередньої комунікації з військовими ми не приступаємо до збирання дронів. Власне, військові задають нам технічні характеристики майбутнього дрона – на скільки дюймів рама, якої потужності акумулятор, бо від цього залежить скільки кілометрів цей дрон пролетить. Які в нього інші мають бути інші технічні характеристики…– Василь Симоненко у далекому 1963 році написав такі слова: «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе». Якщо кожен з нас, кожен українець, де б він не знаходився – в Україні, чи поза межами держави сприйматиме цю війну як свою особисту і робитиме для нашої спільної перемоги все залежне від нього – ми переможемо обов’язково.1. ЯЦУНСЬКИЙ Т.П. – 12 000,00 грн.2. КІНДРАТ О.В. – 5 000,00 грн.3. КОСТІВ Н. – 1 000,00 грн.4. СЕЛО ГАВАРЕЧЧИНА – 150,00 грн.5. ВЕНЯРСЬКА М.І. – 2 000,00 грн.6. КОПИНА Г.І. – 1 000,00 грн.7. КРИНИЦЬКА О.М. – 500,00 грн.8. ФОП ВЕРЕДА С.Б. – 30 000,00 грн.ВСЬОГО: 51 650,00 грн.МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «ПІДЙОМ» – 23 410,00 грн.КОВАЛЬЧУК Н. – 1 000,00 грн.МОКРИНСЬКИЙ А. – 500,00 грн.КЗ БІБЛІОТЕКА – 10 000,00 грн.НАРОДНІ ДОМИ СІЛ – 15 400,00 грн.РИБЧАК С.Й. – 600,00 грн.СЛЮСАРЕНКО М.І. – 500,00 грн.УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛІЦЕЮ – 12 000,00 грн.ВСЬОГО: 63 410,00 грн.1. ТОВ «ЕЛЕГАНТ ЗОЛОЧІВ» – 3 000,00 грн.2. ФГ «ПЕТРО МАРКОВИЧ КУХАРСЬКИЙ» – 175 000,00 грн.3. ДІЛАЙ І. В. – 2 000,00 грн.4. ПЕРВУХІНА О.П. – 500,00 грн.5. БУРДИК В.М. – 4 000,00 грн.6. ПИЛИПЧУК О. – 1 000,00 грн.7. ГЕТЬМАНЧИК М. А. – 5 630,00 грн.8. Жителі села САСІВ – 22 950,00 грн.9. Жителі села ПОБІЧ – 6 540,00 грн.10. Жителі села БІР – 5 430,00 грн.11. Жителі села ГРАБОВО – 2 750,00 грн.12. Жителі села ГУТИЩЕ – 2 600,00 грн.13. Жителі села ХОМЕЦЬ – 2 100,00 грн.14. Жителі села ПАПІРНЯ – 1 800,00 грн.15. Жителі села ПІСОК – 200,00 грн.ВСЬОГО: 235 500,00 грн.1. ЖИТЕЛІ СІЛ ГУТИЩА І БІР – 1 150,00 грн.2. ГРИНЬКІВ І. М. – 25 000,00 грн.3. ЗАКУТИНСЬКА Н. – 500,00 грн.4. ФІНУПРАВЛІННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – 29 000,00 грн.5. ЄРЕМЕНКО Г. Я. – 200,00 грн.6. ТОВ «АРСЕН АГРО» – 175 000,00 грн.7. КОЛЕКТИВ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РДА – 50 060,00 грн.8. ЗАЯЦЬ О. – 500,00 грн.9. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – 21 300,00 грн.10. МУРИН В. І. – 2 000,00 грн.11. ЦНАП ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МР – 60 000,00 грн.ВСЬОГО: 364 710,00