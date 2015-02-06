Автомобіль швидкої допомоги та необхідні медикаменти – на допомогу золочівським медикам

Сьогодні, 16 травня, 2022 року, медикам Золочівщини вручили ключі від автомобіля швидкої допомоги та партію необхідних медикаментів. Це стало можливим завдяки співпраці та допомозі керівництва спільного голландсько-українського підприємства Koudijs Ukraine, яке розташоване та працює на теренах Золочівського району.

«Висловлюю щиру подяку за надану допомогу підприємству Koudijs Ukraine, Федору та Юлії Шопським, а також всім, хто сьогодні допомагає в такий складний і не простий час.

Дуже приємно, що наші голландські друзі та партнери спільно із нашими земляками не залишаються осторонь проблем громади району, а всіляко намагаються внести часточку своєї душі і праці у спільну мету – допомогу українцям та перемогу над ворогом!» – наголосив у вітальному слові начальник Золочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич.

«У цей складний час ми не робимо це для реклами, кожен робить ту справу, яку має робити. Ми не робимо це для когось, ми робимо це для себе, для українців, для перемоги у цій боротьбі. Це справа кожного з нас робити все, не тільки, що можемо, а по максимуму, щоб не було запізно. Ситуація непроста, тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб перемога була за нами», – керівник підприємства Koudijs Ukraine Федір Шопський.

«Ми від себе, кожен на своїх місцях стараємось якомога більше долучитися до того, щоб рятувати життя наших громадян. Ми знаємо: здорова нація, здорова країна. Це так необхідно сьогодні. Вчора ми святкували День сім’ї, то нехай ця швидка допомога буде вам на допомогу для врятування наших сімей. Нехай у нашій країні запанують мир, щастя, радість і нехай усі будуть здорові. Слава Україні!» – наголосила Юлія Шопська, вручивши головному лікарю КНП «Золочівська ЦРЛ» Ганні Самчкуашвілі ключі від автомобіля швидкої допомоги.

«Адміністрація закладу та колектив, усвідомлюючи свою місію, прикладають усіх зусиль, щоб наблизити перемогу. Ми щиро вдячні родині Шопських за постійну увагу до нашого закладу, і хочемо запевнити, що тільки спільними зусиллями ми пришвидшимо таку довгоочікувану перемогу», – подякувала благодійникам головний лікар.

«Ми щиро дякуємо меценатам, які з щирою душею, долучаються до допомоги медицині, як своїми вчинками, своєю працею допомагають аби забезпечити цей міцний тил, у плані допомоги транспортом та гуманітарною допомогою, яка є необхідна. Тому сподіваємось, цей автомобіль буде служити добре у хороших цілях, а ми будемо кожен на своєму місці усе для перемоги», – директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.

«Родина Шопських, Юлія, Федір, батьки, партнери по бізнесу – це справжні патріоти, бо мають бізнес тут на Золочівщині, а це сплата ПДФО до нашого бюджету, це ті кошти, котрі ми з вами як бюджетники використовуємо. Від себе особисто, від Золочівської міської ради, від всієї нашої громади, дякую вам за такий прекрасний подарунок нашим медикам», – подякував міський голова Золочева Ігор Гриньків, та наголосив, що наступним завданням для нашої громади є придбання та відправлення швидкої допомоги та позашляховика для Золочева Харківської області, які там є вкрай необхідними, щоб рятувати людей.

