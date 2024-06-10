Новини Золочівщини
18:41, 24 червня 2024
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На щиті додому повернувся наш Герой Олексій Клак

На щиті додому повернувся наш Герой Олексій Клак
Gazeta
Фото: НУС
Знову сум і розпач… Сьогодні, 24 червня 2024 року, на щиті додому повернувся наш Герой, захисник Олексій Володимирович Клак.
Олексій народився 13 листопада 1995 року у Золочеві. Навчався у Золочівській школі № 1. Після закінчення школи вступив до Золочівського професійного ліцею. У 2014 році підписав контракт з Золочівською частиною А-2562.
На щиті додому повернувся наш Герой Олексій Клак
На щиті додому повернувся наш Герой Олексій Клак
На щиті додому повернувся наш Герой Олексій Клак
На щиті додому повернувся наш Герой Олексій Клак

Службу проходив на посаді водій-слюсар. Неодноразово бував у зоні АТО, «Учасник бойових дій». Після закінчення контракту працював на підприємстві «Електроконтакт Україна».
З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини і вже 28 лютого 2022 року проходив службу у лавах ЗСУ. Під час служби навчався в Німеччині. Більшу частину служби провів на Запорізькому напрямку.
Загинув наш захисник 18 червня 2024 року в районі виконання завдання на Донецькому напрямку під час виконання військового обов’язку із ремонту артилерійського озброєння.
Був дбайливим сином, братом і онуком, коханою людиною і вірним другом.
Глибоко співчуваємо мамі, рідним та близьким захисника, який віддав життя за Україну.
Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати!
Олексію назавжди 28 років. Він навіки залишиться в наших серцях.
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