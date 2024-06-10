На щиті додому повернувся наш Герой Олексій Клак

Знову сум і розпач… Сьогодні, 24 червня 2024 року, на щиті додому повернувся наш Герой, захисник Олексій Володимирович Клак.Олексій народився 13 листопада 1995 року у Золочеві. Навчався у Золочівській школі № 1. Після закінчення школи вступив до Золочівського професійного ліцею. У 2014 році підписав контракт з Золочівською частиною А-2562.Службу проходив на посаді водій-слюсар. Неодноразово бував у зоні АТО, «Учасник бойових дій». Після закінчення контракту працював на підприємстві «Електроконтакт Україна».З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини і вже 28 лютого 2022 року проходив службу у лавах ЗСУ. Під час служби навчався в Німеччині. Більшу частину служби провів на Запорізькому напрямку.Загинув наш захисник 18 червня 2024 року в районі виконання завдання на Донецькому напрямку під час виконання військового обов’язку із ремонту артилерійського озброєння.Був дбайливим сином, братом і онуком, коханою людиною і вірним другом.Глибоко співчуваємо мамі, рідним та близьким захисника, який віддав життя за Україну.Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати!Олексію назавжди 28 років. Він навіки залишиться в наших серцях.