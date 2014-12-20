Фото та відео

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СПЕЦТЕМА: 2015
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У «Різдвяній світлиці»
У «Різдвяній світлиці»
    Молитва... Тиша... Мить прекрасна...В душі – і радість, і надія. Дитятко Боже – вже у яслах, І молиться над Ним Марія. .. - 15:43
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Відкрита першість ДЮСШ з боротьби ДЗЮДО

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АНЕКДОТИ

Перший непрохідний

- Ой, куме, це я побачив рекламу: "Перший непрохідний", та згадав оцю гарну пісеньку. - Та яку, куме??? - Усьо прайдьот...

20 гру. 2014, 00:21

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Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
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