Фото та відео

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Правила джентельмена - 14:48
Гості із міста БУСЬК - 12:30
Неповторний світ поезії - 17:14
Казкові птахи на Золочівці - 13:53
Весняний легіт - 13:18
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У сеpедньому, 100 чоловік щорічно гинуть, подавившись кульковою pучкою.
Свята
4 лютого - Свято гарного настрою
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20 гру. 2014, 00:21