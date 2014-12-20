Фото та відео

1 лютого
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СПЕЦТЕМА: 2015
ВСІ ТЕМИ
Звітував голова Золочівської РДА
Звітував голова Золочівської РДА
    30 січня, голова Золочіської райдержадміністрації Володимир Недзельський провів звіт про проведену роботу у 2016 році. На.. - 16:17
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OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
Національний банк України презентував оновлені 100 гривень
Національний банк України презентував оновлені 100 гривень
Як декларувати доходи громадян – роз’яснили на «гарячій лінії»
Про застосування податкової соціальної пільги розповіли податківці
До уваги платників податків!

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Проблема Віл/Сніду реальна
Лікарі розповіли, з чим корисніше пити чай

Факти

Зозуля відкладає різнобарвні яйця.

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1 лютого - День державних діячів
- День свободи в США

Новини світу

США допоможуть Мексиці в боротьбі з наркокартелями - Обама
Південна Корея заявила про готовність припинити ворожнечу з КНДР
Правила джентельмена

Шоу-бізнес

Українська сцена в цій музиці займає одне з перших місць у світі
Навчаємось, пізнаємо, творимо
Криза – це коли порожньо не у гаманці, а у серці
Поради
Як замаринувати гриби
Як замаринувати гриби

Новини спорту

Оце так перемоги!
Відкрита першість Золочівської ДЮСШ з боротьби дзюдо
Відкрита першість ДЮСШ з боротьби ДЗЮДО

Цікaвинки

Ярмарки дають змогу здружитися
Календар іменин

Наука та медицина

NASA показало зображення чорної діри
Microsoft "вб'є" бренд Nokia
ЗОРЕПАД

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Санкційний Титанік та криза: тиждень на перших шпальтах світових ЗМІ
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АНЕКДОТИ

Громадський рух

Прихильники видобутку сланцевого газу створили громадський рух під назвою «За сланці».

20 гру. 2014, 00:33

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Звітував голова Золочівської РДА
Звітував голова Золочівської РДА0
ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ МОЄМУ РІДНОМУ БРАТУ МИХАЙЛОВІ КМИЦЮ
ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ МОЄМУ РІДНОМУ БРАТУ МИХАЙЛОВІ КМИЦЮ0
Новації нарахування амортизації основних засобів
Новації нарахування амортизації основних засобів0
Про наповнення скарбниці держави - повідомили у фіскальній службі
Про наповнення скарбниці держави - повідомили у фіскальній службі0
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Способи подання податкових декларацій платниками податків0

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ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
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№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
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