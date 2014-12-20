Фото та відео

Як 2016 рік змінив Золочів.. - 14:47
- Свято у місті власними руками Пам'ятні медалі ще й солодкі призи Міжбюджетні відносини, чи передноворічне "диво" Він повернув поезії людську душу
- Над вертепом зірка ясна засіяла З вірою у новорічну казку Реальні зміни на вулицях золочева МОЛОДЬ МАЛЮЄ МІСТО
- Спільні проблеми - спільний проект Задля безпеки пішоходів Неповторні прикраси із солоного тіста Потрібно все привести до норми закону
Правила джентельмена - 14:48
Свято у місті власними руками - 14:00
Він повернув поезії людську душу - 13:45
Над вертепом зірка ясна засіяла - 13:42
З вірою у новорічну казку - 13:37
МОЛОДЬ МАЛЮЄ МІСТО - 11:06
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Венеpа єдина планета Сонячної системи, яка обертається пpоти годинникової стpілки.
Свята
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День авантюриста
День авантюриста
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20 гру. 2014, 00:39