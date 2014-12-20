Фото та відео

З 24 грудня Золочів засяяв по-особливому завдяки старанням Золочівського професійного ліцею та Золочівського коледжу НУ «Львівська.. - 14:00
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Згідно візитці Аль Капоне, він був продавцем меблів.
Свята
1 січня Новий рік.
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АкціїМагазин сантехніки "Скриня" - Вчора, 20:10
Обрані депутати поверненню та обміну не підлягають! ЦВК
20 гру. 2014, 00:41