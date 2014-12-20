Фото та відео

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Як 2016 рік змінив наше місто
Як 2016 рік змінив наше місто
 Як 2016 рік змінив Золочів.. - 14:47
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Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
Про новації в оподаткуванні – на зустрічі з бізнесом
Оновлено довідники податкових пільг
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Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
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Проблема Віл/Сніду реальна
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Факти

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США допоможуть Мексиці в боротьбі з наркокартелями - Обама
Південна Корея заявила про готовність припинити ворожнечу з КНДР
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Криза – це коли порожньо не у гаманці, а у серці
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Рекомендації щодо дій населення при загрозі масових заворушень і бойових дій
Рекомендації щодо дій населення при загрозі масових заворушень і бойових дій

Новини спорту

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Відкрита першість Золочівської ДЮСШ з боротьби дзюдо
Відкрита першість ДЮСШ з боротьби ДЗЮДО

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Ярмарки дають змогу здружитися
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Наука та медицина

NASA показало зображення чорної діри
Microsoft "вб'є" бренд Nokia
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Санкційний Титанік та криза: тиждень на перших шпальтах світових ЗМІ
АкціїМагазин сантехніки "Скриня"  - Вчора, 20:10

АНЕКДОТИ

Громадський рух

Прихильники видобутку сланцевого газу створили громадський рух під назвою «За сланці».

20 гру. 2014, 00:33

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Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі не пізніше 15 січня
Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі не пізніше 15 січня0
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