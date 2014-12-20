Фото та відео

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СПЕЦТЕМА: 2015
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Свято у місті власними руками
Свято у місті власними руками
З 24 грудня Золочів засяяв по-особливому завдяки старанням Золочівського професійного ліцею та Золочівського коледжу НУ «Львівська.. - 14:00
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Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
Витрати на забезпечення АТО: обмежень не передбачено
На зустрічі з бізнесом обговорили новації податкового законодавства
При купівлі-продажу іноземної валюти застосування РРО є обов'язковим

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Проблема Віл/Сніду реальна
Лікарі розповіли, з чим корисніше пити чай

Факти

Згідно візитці Аль Капоне, він був продавцем меблів.

Свята

1 січня Новий рік.
Всесвітній день миру

Новини світу

США допоможуть Мексиці в боротьбі з наркокартелями - Обама
Південна Корея заявила про готовність припинити ворожнечу з КНДР
Правила джентельмена

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Навчаємось, пізнаємо, творимо
Криза – це коли порожньо не у гаманці, а у серці
Картини як силуети історії
Поради
Рекомендації щодо дій населення при загрозі масових заворушень і бойових дій
Рекомендації щодо дій населення при загрозі масових заворушень і бойових дій

Новини спорту

Оце так перемоги!
Відкрита першість Золочівської ДЮСШ з боротьби дзюдо
Відкрита першість ДЮСШ з боротьби ДЗЮДО

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Ярмарки дають змогу здружитися
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Наука та медицина

NASA показало зображення чорної діри
Microsoft "вб'є" бренд Nokia
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Санкційний Титанік та криза: тиждень на перших шпальтах світових ЗМІ
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АНЕКДОТИ

Результати виборів

Обрані депутати поверненню та обміну не підлягають! ЦВК

20 гру. 2014, 00:41

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ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
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