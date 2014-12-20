Фото та відео

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СПЕЦТЕМА: 2015
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ПАРАСКОВІЯ ДВОРЯНИН ПРОВОДИТИМЕ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ
ПАРАСКОВІЯ ДВОРЯНИН ПРОВОДИТИМЕ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ
 .. - 15:42
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БІЗНЕС

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Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
Об’єкт та база оподаткування для транспортного податку
Коли виникає обов‘язок декларувати отримані доходи
Способи подання податкових декларацій платниками податків

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Проблема Віл/Сніду реальна
Лікарі розповіли, з чим корисніше пити чай

Факти

Римський імператор Калігула дарував своєму коневі звання сенатора.

Свята

26 січня - Міжнародний день митника
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- День випадкових направленнь

Новини світу

США допоможуть Мексиці в боротьбі з наркокартелями - Обама
Південна Корея заявила про готовність припинити ворожнечу з КНДР
Правила джентельмена

Шоу-бізнес

Українська сцена в цій музиці займає одне з перших місць у світі
Навчаємось, пізнаємо, творимо
Криза – це коли порожньо не у гаманці, а у серці
Поради
Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення
Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення "Повітряна тривога"

Новини спорту

Оце так перемоги!
Відкрита першість Золочівської ДЮСШ з боротьби дзюдо
Відкрита першість ДЮСШ з боротьби ДЗЮДО

Цікaвинки

Ярмарки дають змогу здружитися
Календар іменин

Наука та медицина

NASA показало зображення чорної діри
Microsoft "вб'є" бренд Nokia
ЗОРЕПАД

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Санкційний Титанік та криза: тиждень на перших шпальтах світових ЗМІ
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АНЕКДОТИ

Результати виборів

Обрані депутати поверненню та обміну не підлягають! ЦВК

20 гру. 2014, 00:41

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