Фото та відео

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Як 2016 рік змінив наше місто
Як 2016 рік змінив наше місто
 Як 2016 рік змінив Золочів.. - 14:47
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АНЕКДОТИ

Ремонт по-російськи

Живеш в Росії? У твоєму під'їзді кілька років не робили ремонт? Намалюй на стіні прапор України. Через годину ти не впізнаєш свій під'їзд.

20 гру. 2014, 00:39

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