Фото та відео

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СПЕЦТЕМА: 2015
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ПАРАСКОВІЯ ДВОРЯНИН ПРОВОДИТИМЕ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ
ПАРАСКОВІЯ ДВОРЯНИН ПРОВОДИТИМЕ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ
 .. - 15:42
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БІЗНЕС

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Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
OilPrice назвав чинники впливу на нафтові ціни
Відомості про суми виплачених доходів в Електронному кабінеті платника
Проведено семінар для роботодавців Золочівщини
9 лютого – граничний термін подання звітності з єдиного внеску для підприємців

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Volkswagen показав концепт Golf без кнопок у салоні
Щоб не захворіти на грип та ГРЗ
Проблема Віл/Сніду реальна
Лікарі розповіли, з чим корисніше пити чай

Факти

У Древній Греції вважалося, що кінь, який наступив на слід вовка, не зможе більше… іржати.

Свята

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Новини світу

США допоможуть Мексиці в боротьбі з наркокартелями - Обама
Південна Корея заявила про готовність припинити ворожнечу з КНДР
Правила джентельмена

Шоу-бізнес

Українська сцена в цій музиці займає одне з перших місць у світі
Навчаємось, пізнаємо, творимо
Криза – це коли порожньо не у гаманці, а у серці
Поради
Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення
Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення "Повітряна тривога"

Новини спорту

Оце так перемоги!
Відкрита першість Золочівської ДЮСШ з боротьби дзюдо
Відкрита першість ДЮСШ з боротьби ДЗЮДО

Цікaвинки

Ярмарки дають змогу здружитися
Календар іменин

Наука та медицина

NASA показало зображення чорної діри
Microsoft "вб'є" бренд Nokia
ЗОРЕПАД

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Санкційний Титанік та криза: тиждень на перших шпальтах світових ЗМІ
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АНЕКДОТИ

Перший непрохідний

- Ой, куме, це я побачив рекламу: "Перший непрохідний", та згадав оцю гарну пісеньку. - Та яку, куме??? - Усьо прайдьот...

20 гру. 2014, 00:21

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Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
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