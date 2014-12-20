Фото та відео

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Зозуля відкладає різнобарвні яйця.
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1 лютого - День державних діячів
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Прихильники видобутку сланцевого газу створили громадський рух під назвою «За сланці».
20 гру. 2014, 00:33