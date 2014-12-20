Фото та відео

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У «Різдвяній світлиці» - 15:43
Як 2016 рік змінив наше місто - 14:47
Свято у місті власними руками - 14:00
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Римський імператор Калігула дарував своєму коневі звання сенатора.
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- День випадкових направленнь
- День чудес
- День випадкових направленнь
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Обрані депутати поверненню та обміну не підлягають! ЦВК
20 гру. 2014, 00:41