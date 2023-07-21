Увага! Припинення подачі газу

Золочівське УЕГГ Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє що у зв’язку з проведенням Бібрським ЛВ УМГ ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» планово-профілактичних робіт на ГРС Золочів, буде припинено подачу газу на наступні населені пункти; м.Золочів, с.Єлиховичі, с.Бір, с.Верхобуж, с.Вороняки, с.Городилів, с.Грабово, с.Залісся, с.Зарваниця, с.Зозулі, с.Золочівка ,с.Кийків, с.Козаки, с.Колтів, с.Копані, с.Кругів, с.Луг, с.Монастирок , с.Обертасів, с.Опаки, с.Підгородне, с.Пісок, с.Побіч, с.Папірня, с.Руда-Колтівська, с.Сасів, с.Струтин, с.Ушня, с.Хильчиці, с.Хмелева, с.Хомець, с.Червоне, с.Ясенівці з 09:00 год. 22.07.2024p.Відновлення газопостачання буде здійснено після 16:00 год. 23.07.2024p.