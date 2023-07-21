Новини Золочівщини
10:29, 18 липня 2024
20
0

Увага! Припинення подачі газу

Увага! Припинення подачі газу
Gazeta
Фото: НУС
Увага! Припинення подачі газу

Золочівське УЕГГ Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє що у зв’язку з проведенням Бібрським ЛВ УМГ ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» планово-профілактичних робіт на ГРС Золочів, буде припинено подачу газу на наступні населені пункти; м.Золочів, с.Єлиховичі, с.Бір, с.Верхобуж, с.Вороняки, с.Городилів, с.Грабово, с.Залісся, с.Зарваниця, с.Зозулі, с.Золочівка ,с.Кийків, с.Козаки, с.Колтів, с.Копані, с.Кругів, с.Луг, с.Монастирок , с.Обертасів, с.Опаки, с.Підгородне, с.Пісок, с.Побіч, с.Папірня, с.Руда-Колтівська, с.Сасів, с.Струтин, с.Ушня, с.Хильчиці, с.Хмелева, с.Хомець, с.Червоне, с.Ясенівці з 09:00 год. 22.07.2024p.
Відновлення газопостачання буде здійснено після 16:00 год. 23.07.2024p.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Оголошення про припинення подачі газу споживачам у звʼязку з проведенн ...
Оголошення про припинення подачі газу споживачам у звʼязку з проведенн ...
21.07.23, Новини Золочівщини
До відома споживачів природного газу! Через ремонтні роботи буде припинено ...
До відома споживачів природного газу! Через ремонтні роботи буде припинено ...
30.07.22, Новини Золочівщини
До відома споживачів природного газу!
До відома споживачів природного газу!
30.06.22, Новини Золочівщини
Про припинення подачі газу споживачам через ремонт (графік)
Про припинення подачі газу споживачам через ремонт (графік)
13.07.21, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.