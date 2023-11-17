Наповнення бюджетів усіх рівнів платниками Львівщини у розрізі галузей економіки

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

Упродовж першого півріччя 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України становить сплата податкових платежів суб’єктами господарювання Львівщини у таких галузях:- діяльність державного управління, зокрема, у сфері оборони – 18,7 відсотки; спрямовано 6 105,2 млн грн податкових платежів;- торгівля – 18,5 відсотки в загальному зборі до зведеного бюджету України. Підприємства галузі впродовж цього періоду спрямували 6 016,9 млн грн податкових платежів;- операції з нерухомим майном (у т.ч. технопарки, ІТ-компанії, надання консалтингових послуг тощо) - 14,2 відсотки; спрямовано 4 618,2 млн грн податкових платежів;- переробна промисловість - 13,2 відсотки; спрямовано 4 303,3 млн грн податкових платежів.Найбільше зростання сплати податкових платежів за січень – квітень 2024 року відносно січня – червня 2023 року відбулось у таких галузях:- торгівля – на 46,5 відсотки більше або + 1 910,2 млн гривень;- будівельна галузь – зростання на 40,5 відсотки або + 359,1 млн гривень;- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (у т.ч. відновлення відсортованих відходів тощо) на 32,2 відсотки більше або +237,3 млн гривень;- переробна промисловість - на 29,4 відсотки більше або + 978,2 млн гривень.У Головному управлінні ДПС у Львівській області нагадують, що Законом України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» встановлено, що на період відсутності зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу. Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, не більше 168 годин протягом календарного місяця».На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану або обставин непереборної сили проведення розрахункових операцій, що здійснюються в режимі офлайн, та використання фіскальних номерів із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, може здійснюватися з перевищенням законодавчо встановлених строків».Відлік часу, протягом якого ПРРО працював у режимі офлайн, починається від дати та часу, зазначених у повідомленні про проведення розрахункових операцій в режимі офлайн з відміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн», до дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «завершення режиму офлайн», а також від дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «завершення режиму офлайн», до дати та часу, зазначених у повідомленні з відміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн», якщо в період між такими строками фіскальним сервером не було зареєстровано розрахункових документів у режимі онлайн-обміну.Звертаємо увагу, що порядок застосування РРО у тому числі під час роботи в режимі офлайн встановлений Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних РРО, що розроблений відповідно до статті 7 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Ознайомитись з порядком можна тут: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/normativno-pravovi-akti/ .Станом на 01.07.2024 року року в ГУ ДПС у Львівській області було зареєстровано 41410 ПРРО.Державна податкова служба України нагадує, що незадекларована праця завдає шкоди державі.Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, а й створює недобросовісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і соціального забезпечення працівників.За порушення законодавства про працю можуть бути застосовані різні види санкцій, залежно від характеру і наслідків порушення, а також від суб’єкта господарювання, який його скоїв.Так, співробітниками підрозділів фактичних перевірок територіальних органів ДПС у червні 2024 року проведені фактичні перевірки фізичних осіб – підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю складними побутовими товарами. За їх результатами встановлено близько 250 фактів порушення роботодавцями законодавства щодо укладення трудових договорів та оформлення трудових відносин із найманими працівниками.Звертаємо увагу роботодавців: люди – найцінніший капітал вашого бізнесу, а задекларована праця – це ваша репутація та успіх, адже сплачуючи кошти в бюджет ви здійснюєте особистий вклад в економіку країни та її обороноздатність.Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що включення/виключення волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО до/з Реєстру відбувається на підставі Заяви про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО / Заяви про виключення з Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО, що подається у електронній або паперовій формі фізичними особами – благодійниками до контролюючих органів.Можливість подавати до контролюючих органів заяви в електронній формі створена ДПС з 20.01.2023 року відповідно до законодавчих вимог.Додатково інформуємо, що отримати роз’яснення щодо подання заяви та форму заяви можна за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/dlya-volonteriv/zayava-pro-vklyuchennya-do-reestru/,Фахівці податкової служби нагадують платникам податків, що для здійснення листування з контролюючими органами через Електронний кабінет необхідно надіслати Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет за формою:J1391602 – для юридичних осіб,F1391602 – для фізичних осіб.Для подання зазначеної заяви виконайте наступне:Увійдіть до приватної частини Електронного кабінету;Оберіть режим «Введення звітності»;Заповніть форму документа (у формі заяви вкажіть електронну адресу, а реєстраційні дані платника заповнюються автоматично.Підпишіть та відправте документ до контролюючого органу.Обирайте сучасний електронний формат взаємодії – економте час та ресурси!Золочівська ДПІ повідомляє, що gодаткова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених Податковим кодексом (п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу).Тобто, податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат, на яку зменшується оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати, в результаті чого з бюджету повертається частина сплаченого податку на доходи фізичних осіб.При цьому податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку. А скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк.Декларацію про майновий стан і доходи, яка подається з метою отримання податкової знижки, можна подати упродовж усього року. Граничний термін її подання - 31 грудня включно. Декларацію можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».Золочівська ДПІ нагадує, що у мобільному застосунку «Моя податкова» доступні нові сервіси для ФОП:- Мій ФОП у розділі «Мої дані» застосунку:інформація про реєстрацію ФОП та обрання спрощеної системи оподаткування;- подання податкових декларацій платника єдиного податку:для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування 1-3 груп, у розділі «Послуги»;- сплата податків:доступна у «Стані розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги».Цінуй свій час та приєднуйся!На сьогодні податкова служба пропонує десятки онлайн-сервісів, які спрощують взаємодію з органами ДПС та економлять час і ресурси платників податків. Більшість з них реалізовано в Електронному кабінеті: https://cabinet.tax.gov.ua/.Для здійснення листування з контролюючими органами через Електронний кабінет необхідно надіслати Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет за формою:J1391602 – для юридичних осіб,F1391602 – для фізичних осіб.Для подання зазначеної заяви виконайте наступне:Увійдіть до приватної частини Електронного кабінету;Оберіть режим «Введення звітності»;Заповніть форму документа (у формі заяви вкажіть електронну адресу, а реєстраційні дані платника заповнюються автоматично).Підпишіть та відправте документ до контролюючого органу.Детальна інформація про електронні сервіси доступна за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/ .Золочівська ДПІ нагадує платникам податків про дотримання вимог діючого законодавства щодо проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема проводити розрахункові операції через зареєстровані належним чином РРО/ПРРО, надавати споживачам розрахункові документи встановленої форми та змісту, адже виданий фіскальний чек є запорукою не тільки надходжень до бюджету, але і гарантією захисту прав споживачів.Звертаємо увагу, що Державна податкова служба України пропонує суб’єктам господарювання до використання безкоштовне програмне забезпечення ПРРО. Інформацію про такий ПРРО можна отримати у банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС з посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/ .В Золочівській ДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо актуальних питань оподаткування підприємців та декларування податкової знижки, за участі в.о. начальника інспекції Ірини Лазорчик.Під час спілкування з додзвонювачами роз’ясннено порядок державної реєстрації ФОП, вибір системи оподаткування, застосування касових апаратів. Також платникам запропоновано скористатися застосунком «Моя податкова». Зокрема, у розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про: адресу реєстрації та фактичне місце проживання, об’єкти оподаткування, обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР), стан розрахунків з бюджетом. У розділі «Послуги» доступно: направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки тощо. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).Подати декларацію можна через Електронний кабінет платника або за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова» ( розділ «Послуги»).Також питання стосувалися застосування спрощеної системи оподаткування. Звернуто увагу на обов'язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, незалежно від отриманого доходу тощо.