Під час круглого столу обговорювали такі питання: фінансування з державних та місцевих бюджетів діагностичних та медичних послуг, діючі програми в державному та приватному медичному секторі для захисників, захисниць та їх рідних, запити від захисників та їхніх сімей, шляхи вдосконалення забезпечення якісних та доступних медичних, діагностичних послуг Захисникам та Захисницям.

Анна БУКОВСЬКА

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КНП «Золочівська ЦРЛ» підписала Меморандум для підсилення якості послуг військовим в рамках проєкту «Медична Львівщина Захисницям». Це посприяє налагодженню якісних процесів та повноцінному медичному обстеженню Захисників та Захисниць і головне – без черг.Сьогодні, 1 липня 2024 року, в КНП «Золочівська ЦРЛ» у рамках проєкту «Медична Львівщина Захисницям» ГО «Перший жіночий ветеранський простір «РеХаб» спільно з ГО «Центр допомоги сім'ям учасників АТО» та ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини» організовано круглий стіл, метою якого було обговорення викликів щодо надання медичної допомоги особам, постраждалим під час російсько-української війни.«Ми бачимо наскільки різні заклади, різні проблеми та наскільки різні послуги надаються в кожній громаді, це не тільки медичні, але й соціальні послуги, юридичні, підтримка наших ветеранів і наскільки важливо забезпечити ту комунікацію, щоби органи місцевого самоврядування, громадський сектор, такі громадські організації, як ми, і медичні установи, які є у громадах працювали разом спільно, для того, щоб підтримувати ветеранів, які повертаються в цивільне життя і діючих військових.Медичні послуги – найчастіша потреба Захисників та Захисниць, які повертаються із зони бойових дій у рідні міста. Коректна комунікація із ветеранами, членами їхніх родин, допомога у їхніх потребах, інформування про право на безкоштовні послуги за програмою медгарантій НСЗУ мають бути невідʼємним елементом культури обслуговування у медичних закладах по усій території України, як і забезпечення вимог безбарʼєрності, доступності, інклюзії.Проєкт «Медична Львівщина Захисницям» спрямований на розширення доступу до медичних послуг на території Львівської області для ветеранок, захисниць, матерів, дівчаток та інших родичок ветеранів, ветеранок, Захисниць та Захисників, в тому числі полеглих, полонених та зниклих безвісти», – представила мету проєкту Неля Васюта.