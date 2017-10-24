Щодо Єдиного порталу повідомлень викривачів

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Державну податкову службу України та її територіальні органи підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів Портал – це інформаційно-комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

Портал є безпечним та конфіденційним каналом для викривачів. Він мінімізує людський фактор, унеможливлює втручання в систему і витік інформації та гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних. Система забезпечує збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук та узагальнення повідомлень та іншої інформації від викривачів, у тому числі даних про їх статус, стан та результати розгляду їх повідомлень.

Викривачі через Портал можуть повідомляти про факти корупції в апараті ДПС та її територіальних органах, свідками яких вони стали.

Якщо вам відомі факти таких правопорушень, повідомляйте про них на Єдиному порталі повідомлень викривачів, який знаходиться за посиланням: https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/



Про окремі особливості включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, зі змінами (далі – Порядок).

Згідно з абзацом дев’ятим п. 6 Порядку, контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться у поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим Податковим кодексом та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Відповідно до п. 7 Порядку, контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ і організацій (далі – Реєстр) за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а саме:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи.

Детальніше – на вебпорталі ДПС України, у розділі «Онлайн-навчання», за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-pributok-pidpriemstv/728374.html



Транспортний податок: 184 моделі автомобілів у цьому році підлягають під оподаткування

В управлінні оподаткування фізичних осіб інформують, що в 2024 році транспортним податком оподатковуються легкові автомобілі, вік яких не перевищує п’ять років, а вартість – 375 мінімальних заробітних плат або 2 662,5 тис. гривень станом на 01.01.2024 року. Ставка податку фіксована і становить 25 тисяч гривень за один автомобіль.

Як і в попередні роки, Мінекономіки на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік легкових автомобілів, які підпадають на податок на розкіш. В цьому році таких автомобілів виявилось 184 моделі таких марок , як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mersedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti// Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

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Повідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».



Про окремі особливості проведення документальної невиїзної перевірки

Згідно з пунктом 79.1 статті 79 Кодексу документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу рішення про її проведення та за наявності підстав для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 Кодексу.

При цьому пунктом 79.2 статті 79 Кодексу встановлено, що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови вручення платнику податків (його представнику) у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Слід зазначити, що абзацом третім пункту 79.2 статті 79 Кодексу визначено, що виконання умов статті 79 надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

При цьому документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу (абзац сьомий підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу).

Згідно з пунктом 86.1 статті 86 Кодексу, результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності).

Детальніше – за посиланням : https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/801198.html



Податківці Львівщини у 2024 році сформували майже 300 тисяч податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухомість

В управлінні оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у 2024 році сформували 299 тисяч ППР, що на 61, 2 тис. ППР більше, ніж у 2023 році. Причина – збільшення бази оподаткування.

Нараховано 595 млн гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Станом на початок липня платники спрямували до місцевих бюджетів уже 227 млн гривень цього податку.



Розділ «Онлайн-навчання» доповнено новими матеріалами для платників

Золочівська ДПІ повідомляє, що у розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.

У підрозділі «Трансфертне ціноутворення та міжнародне оподаткування» розміщені матеріали «Алгоритм заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (із урахуванням змін)», «Довідка від нерезидента відповідно до статті 103 Податкового кодексу України: форма, легалізація, переклад» та «Алгоритм заповнення Звіту про контрольовані операції (з урахуванням змін)».

Підрозділ «Плата за землю» доповнено матеріалом «До уваги платників плати за землю! Зміна граничного розміру орендної плати».

У підрозділі «Сплата податків та єдиного внеску, повернення платежів з бюджету» розміщено матеріал «Актуальні питання-відповіді щодо заповнення платіжної інструкції під час сплати платежів до бюджету та фондів».

Підрозділ «Єдиний податок» доповнено інформацією матеріал «Щодо окремих питань визначення мінімального податкового зобов’язання».

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюється новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.

Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить понад 320 відео, текстових та презентаційних матеріалів.



Право ВПО на податкову знижку

Відповідно до п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися зазначеною в п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Підстави для нарахування податкової знижки та її конкретні суми відображаються платником у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.



Ви запитували - ми відповідаємо: як отримати витяг з Реєстру неприбуткових організацій

Золочівська ДПІ повідомляє, що відповідно до п. 12 прим. 1 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 зі змінами та доповненнями, неприбуткові підприємства, установи та організації може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації.

Усі розділи Запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Подати Запит можна засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За Запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 4, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені пунктом 11 Порядку № 440, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі за формою згідно з додатком 5 (далі – Повідомлення). Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, він є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

Витяг з Реєстру або Повідомлення надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків.

У режимі «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платника створена можливість направлення платником до органу ДПС разом із супровідним листом Запиту за встановленою формою у форматі pdf (обмеження 5 МБ).

Датою подання Запиту із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у підрежимі «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у підрежимі «Вихідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи».



Про порядку реєстрації касових апаратів зазначили у податковій

В Золочівській ДПІ проведено черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» щодо актуальних питань оподаткуваня доходів, отриманих підприємцями – «єдинщиками», за участі старшого державного інспектора Ірини Лазорчик..

Податківець відповідала на питання додзвонювачів щодо порядку заповнення квартальної звітності платника єдиного податку 3 групи, необхідності застосування касових апаратів, детально пояснила особливості реєстрації ПРРО, зауваживши на обов’язковості реєстрації та використанні РРО/ПРРО підприємцями, які здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку. Також, Ірина Лазорчик, звернула увагу платників на застосування штрафних санкцій за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Крім цього, додзвонювачі цікавились порядком декларування податкової знижки. Проінформовано про можливість подання декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки через мобільний застосунок «Моя податкова» та Електронний кабінет платника.



Роз`яснення законодавчих новацій на зустрічі в податковій

Працівники Золочівської ДПІ продовжують консультувати платників податків щодо новацій податкового законодавства.

Нещодавно начальник Золочівської ДПІ Роман Денис під час чергової зустрічі з представниками бізнес - спільноти акцентував увагу на повноті нарахування та сплати податкових платежів, правильності заповнення платіжних документів, легалізації трудових відносин та вимогах щодо застосування РРО/ПРРО. Також проінформовано про новації законодавства відповідно до Закону України від 23.02.2024 № 3603-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства"

Крім цього зазначено, що для оперативної комунікації з бізнесом у Головному управлінні ДПС у Львівській області діє комунікаційна податкова платформа (lv.ikc@tax.gov.ua). Також запропоновано користуватися Електронним кабінетом платника та мобільним застосунком «Моя податкова». На завершення зустрічі присутні отримали відповіді на задані запитання.





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області