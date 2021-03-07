Успішна кар'єра починається з освіти!

Пресслужба Державної податкової служби України

Додаткові можливості для вступників до Державного податкового університету.РЕГІОНАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ 1,04 дозволяє миттєво отримати вищий конкурсний бал та збільшити свої шанси на вступ!Як це діє? Наприклад, ваш конкурсний бал 144,5? У ДПУ він зросте до 150,28!Проста математика: свій конкурсний бал помножте на 1,04 (отримаємо: 144,5 х 1.04 = 150,28).діти учасників бойових дій, діти з інвалідністю, діти загиблих Захисників України, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування мають право бути переведені на бюджет, якщо за результатами вступу зараховані на контракт.051 Економіка071 Облік і оподаткування072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок073 Менеджмент076 Підприємництво та торгівля081 Право122 Комп’ютерні науки293 Міжнародне правоСкористайтесь перевагами! Приєднуйтеся до великої родини ДПУ!Контакти:+38 (068) 619-31-31;+38 (073) 619-31-31;044-363-27-30;03.06@dpu.edu.uapr.usfsu@dpu.edu.uaкаб. 106, 108 корпусу Р, вул. Садова, 53, м. Ірпінь, Київська область