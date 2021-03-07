ОДПІ
Успішна кар'єра починається з освіти!
Успішна кар'єра починається з освіти!
Додаткові можливості для вступників до Державного податкового університету.
РЕГІОНАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ 1,04 дозволяє миттєво отримати вищий конкурсний бал та збільшити свої шанси на вступ!
Як це діє? Наприклад, ваш конкурсний бал 144,5? У ДПУ він зросте до 150,28!
Проста математика: свій конкурсний бал помножте на 1,04 (отримаємо: 144,5 х 1.04 = 150,28).
ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА БЮДЖЕТ ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ: діти учасників бойових дій, діти з інвалідністю, діти загиблих Захисників України, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування мають право бути переведені на бюджет, якщо за результатами вступу зараховані на контракт.
СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ:
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
076 Підприємництво та торгівля
081 Право
122 Комп’ютерні науки
293 Міжнародне право
Скористайтесь перевагами! Приєднуйтеся до великої родини ДПУ!
Контакти:+38 (068) 619-31-31;
+38 (073) 619-31-31;
044-363-27-30;
03.06@dpu.edu.ua
pr.usfsu@dpu.edu.ua
каб. 106, 108 корпусу Р, вул. Садова, 53, м. Ірпінь, Київська область
Додаткові можливості для вступників до Державного податкового університету.
РЕГІОНАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ 1,04 дозволяє миттєво отримати вищий конкурсний бал та збільшити свої шанси на вступ!
Як це діє? Наприклад, ваш конкурсний бал 144,5? У ДПУ він зросте до 150,28!
Проста математика: свій конкурсний бал помножте на 1,04 (отримаємо: 144,5 х 1.04 = 150,28).
ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА БЮДЖЕТ ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ: діти учасників бойових дій, діти з інвалідністю, діти загиблих Захисників України, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування мають право бути переведені на бюджет, якщо за результатами вступу зараховані на контракт.
СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ:
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
076 Підприємництво та торгівля
081 Право
122 Комп’ютерні науки
293 Міжнародне право
Скористайтесь перевагами! Приєднуйтеся до великої родини ДПУ!
Контакти:+38 (068) 619-31-31;
+38 (073) 619-31-31;
044-363-27-30;
03.06@dpu.edu.ua
pr.usfsu@dpu.edu.ua
каб. 106, 108 корпусу Р, вул. Садова, 53, м. Ірпінь, Київська область
Пресслужба Державної податкової служби України
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