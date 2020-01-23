Анна БУКОВСЬКА

24 червня у лісі між селами Залісся, Вороняки та Ясенівці відбулось освячення молитовного центру «ДЖЕРЕЛО НА НЕБЕСАХ» ім. Любомира Гузара.Цього року виповнилось 30 років з часу, коли там відбулось перше служіння.Цей молитовний центр побудований з офіри сім’ї добродія Володимира Міськевича.«На території, тепер вже молитовного центру, а колись на окраїні лісу, знаходилось джерело. Із покоління в покоління люди передавали історії про цілющі властивості води, що звідти витікає. Сюди приходили оздоровити дух і тіло, люди зцілювалися нею просто на очах» – про це розповів отець Михайло Смолінський, настоятель храму Святих Жінок Мироносиць (с. Вороняки).З ініціативи жителів Вороняк та навколишніх сіл, місцевих добродіїв, меценатів, о. Михайла, особливо пана Володимира Міськевича зараз там, просто на очах, ожило колись занедбане джерело, даруючи людям нові надії.Місцевий підприємець Володимир Міськевич, великий патріот та майстер своєї справи, разом з помічниками, однодумцями створили з мармуру, крошки, цементу дивовижні речі: постать фігури Матінки Божої, фонтани, обрамлені в кольорове каміння, ковані перила на місточку, величний мармуровий хрест, Хресну дорогу, криницю, лавочки для людей - все продумано до найменших дрібниць.