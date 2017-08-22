До місцевих бюджетів Львівщини надійшло майже 14 млрд гривень податкових платежів

Упродовж січня-червня 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівської області становили 13 789,9 млн гривень.

По податку на доходи фізичних осіб надходження до місцевих бюджетів становили 8 564,0 млн гривень.

Надходження плати за землю у січні-червні 2024 року становили 1 061,5 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилися на 21,5% або на 187,7 млн гривень.

Надходження єдиного податку у січні-червні 2024 року становили 2 815,9 млн грн та в порівнянні з січнем-червнем 2023 року збільшились на 31,9% або на 680,8 млн гривень.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у січні-червні 2024 року становили 514,0 млн гривень. Це порівняно з відповідним періодом 2023 року на 26,6% або на 108,1 млн грн більше.



Щодо здійснення розрахунків при прийманні від населення металобрухту

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що суб’єкти господарювання, які здійснюють приймання від населення металобрухту, повинні керуватись Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265), Законом України «Про металобрухт» (далі – Закон № 619), постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – постанова) та Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/28350 (далі – Положення № 13).

Так, суб’єктам господарювання при прийманні від населення металобрухту відповідно до постанови дозволено використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій без застосування реєстратора розрахункових операцій/ програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО/ ПРРО).

Відповідно до частини десятої статті 4 Закону № 619 приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа, форма та зміст якого передбачена Положенням № 13.

Постановою затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО/ ПРРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі – Перелік).

Пунктом 19 Переліку визначено, що приймання від населення вторинної сировини та металобрухту дозволено проводити з використанням розрахункової книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Враховуючи зазначене, при здійсненні приймання від населення металобрухту суб`єкти господарювання можуть використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій із видачею розрахункової квитанції.



Куди необхідно звертатись фізичним особам - власникам декількох об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщених в різних населених пунктах, для проведення звірки даних

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контролюючий орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Згідно з абзацом другим п.п. 266.7.4 п. 266.7 ст. 266 ПКУ у разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

Крім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в меню «ЕК для громадян»/розділ «Загальна інформація про платника»/вкладка «Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.



Упродовж першого півріччя майже 15,3 млрд гривень надійшло до державного бюджету від платників Львівщини

У січні-червні 2024 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету України зібрано 15 279,4 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-червнем 2023 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 23,8% або на 2 933,2 млн гривень.

У червні 2024 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 2 366,7 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з червнем 2023 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 25,7% або на 484,2 млн гривень.







Щодо можливості повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства працівниками ДПС

Про факти порушення антикорупційного законодавства працівниками ДПС можна повідомити наступними способами:

з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35;

на офіційну електронну адресу управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області: lv.szvk@tax.gov.ua;

безпосередньо телефоном працівнику управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області за номерами телефонів: (032) 297-30-93, (032) 297-32-20;

через поштову скриньку, розміщену при вході до адміністративної будівлі ГУ ДПС у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Повідомити про корупцію можуть як працівники податкової служби, так і представники бізнесу та громадяни, у тому числі, без зазначення авторства, тобто анонімно. Таке анонімне повідомлення підлягає обов’язковому розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосуватиметься конкретної особи та міститиме фактичні дані, які можуть бути перевірені.



Закон № 3706-IX: зміна граничного розміру орендної плати

Золочівська ДПІ інформує, що з 1 липня 2024 року набрав чинність Закон України від 09.05. 2024 № 3706-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану».

Цим законом пункт 288.5 статті 288 Податкового кодексу доповнений новим підпунктом 288.5.6, згідно з яким розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу для акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення державного підприємства і є його правонаступником, за землі сільськогосподарського призначення, передані в оренду відповідно до статті 1201 Земельного кодексу України, – не менше 12 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а якщо нормативну грошову оцінку земельної ділянки не проведено – не менше 12 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.

При цьому з Кодексу виключений пункт 288.6 статті 288, відповідно до якого плата за суборенду земельних ділянок не могла перевищувати орендної плати.



Податкова знижка – у смартфоні

Золочівська ДПІ нагадує, що мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» надає можливість подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки:

- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вкажіть суму витрат відповідного виду;

- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);

- підписуйте та надсилайте.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.

Долучайтесь та використовуйте нові податкові сервіси!



Зміни щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків

З 16 березня 2024 року набув чинності Закон України від 23.02.2024 №3603-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства».

У частині реєстрації платником ПДВ з 16.03.2024 набули чинності зміни до п.183.7 ПКУ. Відповідно до них реєстрація платників ПДВ можлива не лише під час державної реєстрації створення юридичної особи (фізичної особи-підприємця), а й під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу або фізичну особу-підприємця.



До уваги платників, які здійснюють діяльність у сфері продажу технічно-складних побутових товарів

Золочівська ДПІ звертає увагу суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг щодо необхідності безумовного виконання вимог Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами) щодо застосування РРО/ПРРО та видачі відповідних розрахункових документів (фіскальних чеків) при розрахунках.

Зокрема, суб’єкти господарювання, які проводять розрахункові операції при продажу товарів, у тому числі технічно-складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, повинні застосовувати РРО/програмні РРО та видавати відповідні розрахункові документи (фіскальні чеки).

У випадках виявлення фактів відсутності електронної копії чека на вебпорталі ДПС, просимо інформувати податкові органи у чат-бот «StopViolationBot» месенджеру «Telegram» для організації та проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів.



Для отримання електронних сервісів скористайтеся мобільним застосунком «Моя податкова»

В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено чергові практикуми для підприємців щодо подання квартальної звітності та новацій законодавства.

Суб`єктів господарювання проінформовано про нововведення, які запроваджені Законом України від 23.02.2024 № 3603-ІХ щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Звернуто увагу на правильність заповнення податкової звітності, платіжних інструкцій при сплаті податкових платежів, застосування касових апаратів та електронних сервісів ДПС, зокрема, застосунку «Моя податкова». Користувачі даного застосунку мають можливість просто та швидко:

- подати Облікову картку фізичної особи – платника податків. Форма № 1ДР (Розділ «Послуги»);

- подати Заяву про внесення змін до ДРФО. Форма № 5ДР (Розділ «Послуги»);

- подати Заяву про включення до Реєстру волонтерів (Розділ «Послуги»);

- сплатити грошові зобов’язання з використанням однієї з платіжних систем (вкладка «Переглянути інформацію про стан розрахунків» Розділу «Послуги», вкладка «Мої ППР» розділу «Мої дані») та інше.



Щодо строків сплати ПДФО та військового збору декларантами у 2024 році

Золочівська ДПІ нагадує, що громадяни, які зобов’язані були подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, повинні сплатити податкові зобов’язання відповідно до норм Податкового кодексу України у такі терміни:

до 01.08.2024 року - для фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування);

до 01.08.2024 – для громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Платник податку – фізична особа, який зобов’язаний подати декларацію, сплачує за кодами бюджетної класифікації:

«11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Платники податку – фізичні особи, які зобов’язані сплатити податок, але звільнені від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів купівлі-продажу та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо) сплачують по коду платежу:

«11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;

«11011000» – «військовий збір».





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

