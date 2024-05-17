Новини Золочівщини
18:07, 25 червня 2024
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На Золочівщині відкрили меморіальний знак «Дзвін пам’яті»

На Золочівщині відкрили меморіальний знак «Дзвін пам’яті»
Gazeta
Фото: НУС
На Золочівщині відбулося відкриття меморіального знаку «Дзвін пам’яті».
Вшанувати пам’ять загиблих українських воїнів, Героїв Національної гвардії України відкриттям меморіального знаку «Дзвін пам’яті» долучились – заступник начальника Золочівської РВА Віктор Олійник, представники місцевого самоврядування, військовослужбовці, духовенство та громадськість.
На Золочівщині відкрили меморіальний знак «Дзвін пам’яті»

На Золочівщині відкрили меморіальний знак «Дзвін пам’яті»

На Золочівщині відкрили меморіальний знак «Дзвін пам’яті»
На Золочівщині відкрили меморіальний знак «Дзвін пам’яті»

Найвищою нагородою тих, хто уцілів, – є життя, а для загиблих – пам’ять. Герої України, на жаль, посмертно, яких ми сьогодні згадали, та всі воїни НГУ, ЗСУ й інших військових формувань, всі цивільні, дорослі та діти безумовно заслуговують шани. Від сьогодні біля цього пам’ятного знаку, вдаряючи в дзвін, ми щодня згадуватимемо всіх, кого на жаль забрала ця клята війна, яку розв’язала росія.
Памʼяті всім, хто не скорився ворогові, не падаючи духом ніс тяжкий хрест боротьби, не зрадив та вистояв, і навіть загинувши, залишився безсмертним в наших серцях! Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за мир та світле майбутнє нашої країни!
Вічна слава героям!
За матеріалами
Золочівської РВА
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