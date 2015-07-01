Акція "Вареники для захисників"
Члени спільноти волонтерів «Допомога захисникам» звернулась до своїх друзів – колективу Золочівського НВК «Школа радості» ДНЗ із пропозицією взяти участь в акції «Вареники для захисників». У школі щиро підтримали пропозицію волонтерської спільноти. І тому 31 січня 2017 року колективом та учнями було наліплено 9 відер вареників, сумарною кількістю 1197.
Окрім цього, волонтери спільноти передали 8 маскувальних костюмів, а також 4 маскувальні сітки, сплетені учнями, батьками, педагогічним та технічним персоналом школи.
«Учні та педагоги уже неодноразово брали участь у схожих акціях. «Школа радості» надалі підтримує волонтерів, а дитячі малюнки зігрівають серця військових. Окреме «дякую» хочу сказати учням 8 класу, за участю яких було сплетено найбільше маскувальних сіток», – повідомила заступник директора із виховної роботи та дошкілля Оксана Фелештин.
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.