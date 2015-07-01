Акція "Вареники для захисників"

nus.in.ua, 1 лютого 2017, 14:27

Члени спільноти волонтерів «Допомога захисникам» звернулась до своїх друзів – колективу Золочівського НВК «Школа радості» ДНЗ із пропозицією взяти участь в акції «Вареники для захисників». У школі щиро підтримали пропозицію волонтерської спільноти. І тому 31 січня 2017 року колективом та учнями було наліплено 9 відер вареників, сумарною кількістю 1197.

Окрім цього, волонтери спільноти передали 8 маскувальних костюмів, а також 4 маскувальні сітки, сплетені учнями, батьками, педагогічним та технічним персоналом школи.

«Учні та педагоги уже неодноразово брали участь у схожих акціях. «Школа радості» надалі підтримує волонтерів, а дитячі малюнки зігрівають серця військових. Окреме «дякую» хочу сказати учням 8 класу, за участю яких було сплетено найбільше маскувальних сіток», – повідомила заступник директора із виховної роботи та дошкілля Оксана Фелештин.



Мар'яна БОЙКО