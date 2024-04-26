Анна БУКОВСЬКА

Чергову партію із 108 FPV-дронів Золочівська громада передала захисникам України. Дрони-камікадзе відправлено військовослужбовцям 80-ї десантно-штурмової бригади.«Сьогодні ми зустріли воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади і передаємо їм від громади дрони, які будуть їм необхідні для ведення бою. Велике спасибі, перш за все, десантникам 80-ї десантно-штурмової бригади, як і всім воїнам, які боронять і захищають нашу Україну. Велике спасибі нашій громаді, за те, що пожертвували на ці «пташки», хто більшу – хто меншу суму, але від чистого серця», – повідомив Володимир Сивак, засновник БФ «Золочів відроджений».«Тішуся, що ми завершили збір наступної партії і хочу подякувати всім, хто долучається, і малими коштами, і великими. Пам’ятаю, як ми починали збирати від 10-20 дронів. І тоді це було досягнення. На сьогоднішній день це вже більша кількість, а надалі ми будемо старатись, аби ще збільшити. Але кількість та якість залежить від нас усіх, тому кожен має долучитись і допомогти, хто чим може», – розповів Сергій Швайдак, керівник майстерні з виготовлення дронів.«Дякую всім жителям громади, всім представникам бізнесу, Восьмому апеляційному адміністративному суду, суддям, які долучилися до збору коштів і всім, хто долучився до збору на дрони, які допоможуть нам знищити ворога і пришвидшити нашу перемогу, щира подяка», – подякував Олександр Тютін, президент БФ «Золочів відроджений».«Я проходив свій довгий військовий шлях у 80-ій десантно-штурмовій бригаді. Ця бригада з найбільшим бойовим досвідом саме в штурмових діях. Вона пройшла один з найважчих і найдовших бойових шляхів, і показала себе з найкращої сторони. Я дякую Золочівській громаді за зібрані FPV-дрони, які підуть в досвідчені руки для подальшої боротьби з ворогами,» – повідомив Ярослав, ветеран російсько-української війни.«Дякую Ігору Михайловичу, Золочівській міській раді, БФ «Золочів відроджений» за ці дрони, які допоможуть бійцям на передовій. Дякую! Все буде Перемога! – запевнив «Сармат», військовослужбовець 80-ї ДШБ.Збір коштів на FPV-дрони триває, долучайтеся й Ви, аби пришвидшити нашу перемогу!Реквізити БФ «Золочів відроджений»:Банківський рахунок: UA703257960000026000301441551ТВБВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»ЄДРПОУ: 39950123МФО: 325796