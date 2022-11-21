На площі Вічевій у Золочеві відбулись урочистості з нагоди Дня Конституції України.Це державне свято унікальне, оскільки воно єдине, яке закріплене в самій Конституції. У статті 161 Основного закону зазначено: «День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України».Цьогоріч українській Конституції виповнюється 28 років. 315 депутатів Верховної Ради проголосували за її ухвалення невдовзі після 09:00 28 червня 1996 року. Цьому передувала знаменита конституційна ніч: Рада працювала над остаточною редакцією Конституції увесь день 27 червня та в ніч проти 28 червня.Документ набрав чинності з дня його прийняття та замінив Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) 1978 року, за якою Україна жила майже п’ять років після проголошення незалежності, з 1991 по 1996 рік.Вже у її преамбулі закріплено чимало надважливих для України державотворчих засад, зокрема:• право українського народу на самовизначення,• забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя в Україні,• підтвердження європейської ідентичності українського народу,• незворотність європейського та євроатлантичного курсу України,• прагнення до розвитку і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави.Участь в урочистостях до Дня Конституції України взяли священнослужителі, представники районної та міської влади, громадськість та молодь.Своїми виступами потішили: народний танцювальний колектив «Первоцвіт» (керівник Юрій Сидорович), солістки Марія-Тереза Буртняк та Марта Тістик, військовий оркестр Навчального центру Національної гвардії України ім. Василя Вишиваного.На завершення під звучання оркестру урочистою ходою присутні пройшли центральною вулицею міста та покладали вінки, квіти та лампадки до підніжжя стели Героїв Небесної Сотні.