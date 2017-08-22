Платник податків має право звернутися до контролюючих органів для проведення звірки даних

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що податкове законодавство надає право платникам податків звернутися письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 ПКУ) до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку, права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 281.4 та 281.5 статті 281 ПКУ, розміру ставки земельного податку та нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю, контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку (пункт 286.5 статті 286 ПКУ).

До уваги власників і користувачів земельних ділянок усіх форм власності!

Головне управління ДПС у Львівській області звертає уваги власників і користувачів земельних ділянок усіх форм власності, що з метою правильного застосування ставок податку і податкових пільг із земельного податку ДПС України рекомендує розглянути матеріали, які розміщені на вебпорталі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, щодо цільового призначення земельної ділянки та перевірити коректність інформації щодо цільового призначення земель, які обліковуються у Державному земельному кадастрі, і у разі необхідності привести дані у відповідність до вимог земельного законодавства.

Матеріали розміщено за посиланням: https://land.gov.ua/derzhgeokadastr-rozyasnyuye-varianty-pryvedennya-vidomostej-pro-czilove-pryznachennya-zemelnoyi-dilyanky-u-vidpovidnist-do-diyuchogo-klasyfikatora-vydiv-czilovogo-pryznachennya-zemelnyh-dily/



Нові матеріали про сплату єдиного податку у розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що у розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, у підрозділі «Єдиний податок» розміщено новий матеріал «Щодо окремих питань визначення мінімального податкового зобов’язання».





Нарахування фізичним особам сум плати за землю

У Головному управлінні ДПС у Львівській області інформують, що нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ, разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку (пункт 286.5 статті 286 ПКУ).

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пункт 287.5 статті 287 ПКУ).



У першому півріччі податківці Львівщини анулювали 1338 ліцензій

За січень-червень 2024 року працівники управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Львівській області анулювали 1 338 ліцензій.

Із них:

найбільше – 661 шт. - на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами 477 шт.;

на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах - 14 шт.;

на право роздрібної торгівлі пальним - 24 шт.;

на право зберігання пального - 103 шт.;

на право оптової торгівлі алкогольними напоями - 6 шт.;

на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах - 11 шт.;

на право оптової торгівлі пальним - 42 шт.

Нагадуємо, що відповідно до статей 3 та 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями ліцензія на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, зберігання пального анулюється, зокрема, на підставі заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) про анулювання своєї ліцензії.



Інформацію стосовно бізнес-партнерів розміщено на офіційному вебпорталі ДПС

Золочівська ДПІ нагадує, що на офіційному вебпорталі ДПС працює електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на головній сторінці вебпорталу (https://tax.gov.ua/businesspartner).

Перевірити надійність ділового партнера, зокрема, сумлінність у сплаті податків, можна, ввівши відому інформацію в одне з полів або в обидва поля - система здійснить пошук у базах даних, доступних для публічного використання та повідомить про результати пошуку з зазначенням інформації щодо відсутності або наявності боргу у платника податків.

У полі «Податковий номер» вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та/або номером паспорта).

У полі «Найменування/прізвище, ім’я, по батькові платника податків» зазначається повністю точна назва платника податків.

Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.



Чи має право на податкову знижку військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення?

Золочівська ДПІ повідомляє, що відповідно до п.п. 165.1.10 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу порядок оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі військовослужбовців, не передбачає звільнення від обкладання податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, крім сум грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачених законом, які виплачуються з бюджету чи бюджетною установою . При цьому, згідно з п. 168.5 ст. 168 ПКУ суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також визначених Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» із змінами та доповненнями членами сім’ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) військовослужбовця, у зв’язку з виконанням обов’язків під час проходження служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ. Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 ПКУ.

Враховуючи викладене, військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення, не має права на застосування податкової знижки.

Право на податкову знижку має фізична особа, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.



Особливості обчислення податку з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості

Золочівська ДПІ нагадує, що обчислення податку з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється податковою службою за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нерухомості та відповідної ставки податку.

Податкове повідомлення-рішення про сплату податку надсилається платнику податку до 1 липня року, що настає за базовим звітним роком.

Крім того фізичні особи, які мають кваліфікований електронний підпис, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з плати за землю, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету чи мобільному застосунку «Моя податкова».

Податок необхідно сплатити за місцем розташування об'єкта оподаткування протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.







З початку року надано понад дві тисячі адмінпослуг

Упродовж січня – червня 2024 року працівниками Золочівської ДПІ надано платникам 2342 адміністративні послуги, з них 1106 в електронній формі. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис у коментарях для ЗМІ.

Серед основних послуг: видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО – 1013, надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 484 та надання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків - 159. Крім цього, зареєстровано 64 книги обліку розрахункових операцій, 29 касових апаратів та прийнято 141 заяву щодо реєстрації платника єдиного податку.

Також фахівцями ДПІ надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, подання звітності в електронному вигляді, зокрема, декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки. Зазначено, що фізичні особи, які мають право на отримання податкової знижки за 2023 рік, повинні подати декларацію до 31 грудня поточного року. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу. Декларацію можна подати в електронному вигляді через мобільний застосунок «Моя податкова» чи Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Корисне бажаючим виїхати за кордон на постійне місце проживання

Золочівська ДПІ нагадує, що громадяни – платники ПДФО, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Контролюючий орган протягом 30 календарних днів перевіряє зазначену в декларації інформацію та самостійно визначене платником податкове зобов'язання, повноту сплати ПДФО та видає довідку про сплату податку і відсутність податкових зобов'язань. Зазначена довідка подається платником до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.



Ви запитували – ми відповідаємо

В Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо актуальних питань оподаткування підприємців та новацій податкового законодавства, за участі СДІ інспекції Богдана Гнідця.

Під час спілкування з додзвонювачами податківець роз’яснив порядок вибору системи оподаткування для ФОП, отримання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та особливості декларування податкової знижки. Наголошено на правильному виборі КВЕД, зокрема, під час подання реєстраційних документів треба вказати, який КВЕД буде основним. «Єдинникам» потрібно зазначити КВЕД у реєстрі платників єдиного податку. За допомогою КЕП підприємець може реєструвати ПРРО, підписувати електронні документи, подавати податкову звітність в електронній формі тощо. Щодо отримання податкової знижки, то підстави для її нарахування відображаються платником у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Також платникам запропоновано скористатися застосунком «Моя податкова». Зокрема, у розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про: адресу реєстрації та фактичне місце проживання, об’єкти оподаткування, обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР), стан розрахунків з бюджетом. У розділі «Послуги» доступно: направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки тощо.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

