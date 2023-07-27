Долучайся до команди ЦСО «А» СБУ – наближай Перемогу!Спецпризначенці Служби безпеки захищають Україну в найгарячіших точках війни і щодня нищать окупантів!Центр спецоперацій «А» СБУ розширює свою команду та посилює кожен напрям роботи.Ми оголошуємо набір нових кандидатів за усіма спеціалізаціями: від операторів БпЛА до програмістів, від аналітиків до механіків і логістів, від звʼязківців до водіїв.Якщо ти вмотивований і впевнений у своїх силах – телефонуй за номером +38 067 401 66 05 чи заповнюй анкету за посиланням ➡️ surl.li/tjskrАбо переходь за посиланням на сторінку ЦСО «А» СБУ в instagram та заповнюй анкету в шапці профілю ➡️ instagram.com/csoateamНаближай Перемогу – приєднуйся до ЦСО «А» СБУ! t.me/SBUkr/11718