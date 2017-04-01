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Півфінал кубка району уже в неділю

nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:51
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Півфінал кубка району уже в неділю

9 квітня 2017 стартував розіграш Кубку Золочівського району з футболу. Участь у розіграші взяли 16 команд району. Після 1/8 фіналу гру покинули команди «Шахта» (Новоселище), «Промінь» (Гончарівка), ФК «Городилів» (Городилів), «Кристал» (Ясенівці), «Згода» (Куровичі), ФК «Колос» (В.Вільшаниця), «Будівельник» (Словіта) і «Темп» (Плугів). У свою чергу,  24 квітня в ¼ фіналу поборолись команди «Сокіл» (Глиняни) і «Говерла» (Вороняки), де перемогу здобула «Говерла», «Ватра» (Золочівка) та «Форвард» (Струтин), де з результатом 3:1 виграла команда «Ватра». У поєдинку між командами «Нова» (Червоне) – «Золотий колос» (Скварява) та ФК «Скнилів» (Скнилів) – «Старт» (Розворяни) перемогу отримали команди «Нова» і «Старт».
Вже цієї неділі,  30 квітня, відбудеться півфінальний матч між командами «Ватра» – «Говерла» та «Нова» – «Старт», де ми дізнаємось, хто отримає бажані квитки у фінал.

Мар'яна БОЙКО

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