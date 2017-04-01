Півфінал кубка району уже в неділю

nus.in.ua, 28 квітня 2017, 16:51

9 квітня 2017 стартував розіграш Кубку Золочівського району з футболу. Участь у розіграші взяли 16 команд району. Після 1/8 фіналу гру покинули команди «Шахта» (Новоселище), «Промінь» (Гончарівка), ФК «Городилів» (Городилів), «Кристал» (Ясенівці), «Згода» (Куровичі), ФК «Колос» (В.Вільшаниця), «Будівельник» (Словіта) і «Темп» (Плугів). У свою чергу, 24 квітня в ¼ фіналу поборолись команди «Сокіл» (Глиняни) і «Говерла» (Вороняки), де перемогу здобула «Говерла», «Ватра» (Золочівка) та «Форвард» (Струтин), де з результатом 3:1 виграла команда «Ватра». У поєдинку між командами «Нова» (Червоне) – «Золотий колос» (Скварява) та ФК «Скнилів» (Скнилів) – «Старт» (Розворяни) перемогу отримали команди «Нова» і «Старт».

Вже цієї неділі, 30 квітня, відбудеться півфінальний матч між командами «Ватра» – «Говерла» та «Нова» – «Старт», де ми дізнаємось, хто отримає бажані квитки у фінал.





Мар'яна БОЙКО