Півфінал кубка району уже в неділю
9 квітня 2017 стартував розіграш Кубку Золочівського району з футболу.
Участь у розіграші взяли 16 команд району. Після 1/8 фіналу гру покинули
команди «Шахта» (Новоселище), «Промінь» (Гончарівка), ФК «Городилів»
(Городилів), «Кристал» (Ясенівці), «Згода» (Куровичі), ФК «Колос»
(В.Вільшаниця), «Будівельник» (Словіта) і «Темп» (Плугів). У свою
чергу, 24 квітня в ¼ фіналу поборолись команди «Сокіл» (Глиняни) і
«Говерла» (Вороняки), де перемогу здобула «Говерла», «Ватра» (Золочівка)
та «Форвард» (Струтин), де з результатом 3:1 виграла команда «Ватра». У
поєдинку між командами «Нова» (Червоне) – «Золотий колос» (Скварява) та
ФК «Скнилів» (Скнилів) – «Старт» (Розворяни) перемогу отримали команди
«Нова» і «Старт».
Вже цієї неділі, 30 квітня, відбудеться півфінальний матч між командами «Ватра» – «Говерла» та «Нова» – «Старт», де ми дізнаємось, хто отримає бажані квитки у фінал.
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