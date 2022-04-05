Новини Золочівщини
Пункти Незламності у Золочівському районі
Ворог і надалі атакує об'єкти енергетичної інфраструктури нашої держави та не залишає спроб залишити українців без електроенергії та тепла.
У разі тривалого відключення електроенергії, саме Пункти Незламності стануть безпечним місцем де мешканці району зможуть зігрітись, зарядити свій телефон, перебути повітряну тривогу, зарядити телефон, отримати іншу допомогу.
На даний час в громадах району облаштовано 25 Пунктів Незламності.
З переліком таких локацій допомоги людям знайомимся нижче
Бродівська ТГ – 4 пункти:
✔️КП "Броди",м.Броди вул.Залізнична 44;
✔️Школа №4, м.Броди вул.Старобрідська 11;
✔️КНП "Бродівська ЦМЛ" , м.Броди ,вул. Юридика, 22;
✔️КП "Бродиводоканал”, м.Броди,вул. Стуса,22 а;
Буська ТГ – 4 пункти:
✔️КНП "Буська ЦРЛ”, м.Буськ, вул.Львівська, 77;
✔️Гімназія, м.Буськ, вул.Петрушевича 4;
✔️Школа, с.Новий Милятин, вул. Центральна 7;
✔️Буська ДЮСШ, м.Буськ, вул.Київська 15;
Заболотцівська ТГ – 3 пункти:
✔️Адмінбудинок Заболотцівської с/р, с.Ясенів, вул. Бродівська, 1;
✔️Дитячий садок (колишнє приміщення) с. Заболотці, вул. Шевченка;
✔️ЦНАП Заболотцівської с/р, с. Ражнів, вул. Шкільна;
Золочівська ТГ – 7 пунктів:
✔️КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області», м.Золочів,вул.Шашкевича,38;
✔️Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1м.Золочів, вул.Героїв Небесної Сотні 4А;
✔️Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2, м.Золочів, вул. Січових Стрільців 2;
✔️Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, м.Золочів,бульвар Сковороди 7;
✔️КНП «Золочівська центральна районна лікарня», вул. академіка Павлова 48;
✔️Шпиталь доктора Свідерського, с.Білий Камінь, вул. Л.Українки 7;
✔️Адмінбудинок РДА, м.Золочів, вул.В.Чорновола 3.
Красненська ТГ – 2 пункти:
✔️КНП "Красненська міська лікарня ”, смт.Красне вул.Золочівська 5;
✔️"Красненське селищне комунальне підприємство”,смт. Красне, вул.Привокзальна 9;
Підкамінська ТГ – 2 пункти:
✔️КУ "Центр надання соціальних послуг”, смт. Підкамінь;
✔️Будинок культури, смт. Підкамінь, вул. Незалежності;
Поморянська ТГ – 3 пункти:
✔️Приміщення старостинського округу, с. Поляни;
✔️Адмінбудинок Поморянської селищної ради, с. Ремезівці вул. Золочівська;
✔️Поморянська селищна рада, смт. Поморяни, вул.С.Стрільців 25.
В переліку можливі зміни. Слідкуйте за інформацією на офіційних медіа-ресурсах Золочівської РВА та громад району.
Також з адресами та локаціями таких пунктів можна ознайомитись на інтерактивній мапі за посиланням nezlamnist.gov.ua
Тримаємось!
Віримо в Перемогу!
Все буде Україна🇺🇦!
У разі тривалого відключення електроенергії, саме Пункти Незламності стануть безпечним місцем де мешканці району зможуть зігрітись, зарядити свій телефон, перебути повітряну тривогу, зарядити телефон, отримати іншу допомогу.
На даний час в громадах району облаштовано 25 Пунктів Незламності.
З переліком таких локацій допомоги людям знайомимся нижче
Бродівська ТГ – 4 пункти:
✔️КП "Броди",м.Броди вул.Залізнична 44;
✔️Школа №4, м.Броди вул.Старобрідська 11;
✔️КНП "Бродівська ЦМЛ" , м.Броди ,вул. Юридика, 22;
✔️КП "Бродиводоканал”, м.Броди,вул. Стуса,22 а;
Буська ТГ – 4 пункти:
✔️КНП "Буська ЦРЛ”, м.Буськ, вул.Львівська, 77;
✔️Гімназія, м.Буськ, вул.Петрушевича 4;
✔️Школа, с.Новий Милятин, вул. Центральна 7;
✔️Буська ДЮСШ, м.Буськ, вул.Київська 15;
Заболотцівська ТГ – 3 пункти:
✔️Адмінбудинок Заболотцівської с/р, с.Ясенів, вул. Бродівська, 1;
✔️Дитячий садок (колишнє приміщення) с. Заболотці, вул. Шевченка;
✔️ЦНАП Заболотцівської с/р, с. Ражнів, вул. Шкільна;
Золочівська ТГ – 7 пунктів:
✔️КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області», м.Золочів,вул.Шашкевича,38;
✔️Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1м.Золочів, вул.Героїв Небесної Сотні 4А;
✔️Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2, м.Золочів, вул. Січових Стрільців 2;
✔️Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, м.Золочів,бульвар Сковороди 7;
✔️КНП «Золочівська центральна районна лікарня», вул. академіка Павлова 48;
✔️Шпиталь доктора Свідерського, с.Білий Камінь, вул. Л.Українки 7;
✔️Адмінбудинок РДА, м.Золочів, вул.В.Чорновола 3.
Красненська ТГ – 2 пункти:
✔️КНП "Красненська міська лікарня ”, смт.Красне вул.Золочівська 5;
✔️"Красненське селищне комунальне підприємство”,смт. Красне, вул.Привокзальна 9;
Підкамінська ТГ – 2 пункти:
✔️КУ "Центр надання соціальних послуг”, смт. Підкамінь;
✔️Будинок культури, смт. Підкамінь, вул. Незалежності;
Поморянська ТГ – 3 пункти:
✔️Приміщення старостинського округу, с. Поляни;
✔️Адмінбудинок Поморянської селищної ради, с. Ремезівці вул. Золочівська;
✔️Поморянська селищна рада, смт. Поморяни, вул.С.Стрільців 25.
В переліку можливі зміни. Слідкуйте за інформацією на офіційних медіа-ресурсах Золочівської РВА та громад району.
Також з адресами та локаціями таких пунктів можна ознайомитись на інтерактивній мапі за посиланням nezlamnist.gov.ua
Тримаємось!
Віримо в Перемогу!
Все буде Україна🇺🇦!
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