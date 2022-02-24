ІТ-армія за період війни атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів

Від початку російської агресії в Україні Мінцифра створила ІТ-армію, яка об’єднала ІТ-фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті.



ІТ-армія щодня атакує всі сфери росії:

▪️ ресурси державних установ;

▪️ великі корпорації;

▪️ операторів зв’язку;

▪️ банки;

▪️ кредитні спілки;

▪️ сервіси електронного цифрового підпису;

▪️ низку побутових сервісів, яким користується населення.



За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні.



Якщо вмієте атакувати вебсайти та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав ІТ-армії України 👉 https://t.me/itarmyofukraine2022