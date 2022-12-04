Неопалимі - це національна програма зовнішньої реабілітації людей, що постраждали внаслідок війни

У рамках проєкту «Неопалимі» кожен, хто цього потребує має змогу отримати безоплатне лікування деформаційної травми - опіків чи рубців непобутового характеру. Проєкт функціонує по всій території України, а також у Польщі та Молдові.☝️25 медичних клінік у 15 областях України, а також Варшаві, Кракові та Кишиневі;☝️унікальний протокол лікування деформаційної травми, який не має аналогів у світі;☝️волонтерський проєкт, який має системну підтримку держави та бізнесу на всіх рівнях;☝️прозорі підходи та міжнародний досвід;☝️робота з неургентними опіками усіх типів;☝️професійне обладнання на загальну суму в понад 3 млн євро.Щоб стати пацієнтом проєкту «Неопалимі», потрібно: бути військовим/волонтером/добровольцем/цивільним/дитиною; мати ушкодження шкіри (опіки чи рубці) внаслідок військових дій; мати підтвердження від лікаря/військово-медичної комісії про отримання НЕпобутової травми.Заповнити форму: