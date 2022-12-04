Новини Золочівщини
Неопалимі - це національна програма зовнішньої реабілітації людей, що постраждали внаслідок війни
У рамках проєкту «Неопалимі» кожен, хто цього потребує має змогу отримати безоплатне лікування деформаційної травми - опіків чи рубців непобутового характеру. Проєкт функціонує по всій території України, а також у Польщі та Молдові.
НЕОПАЛИМІ - ЦЕ:
☝️25 медичних клінік у 15 областях України, а також Варшаві, Кракові та Кишиневі;
☝️унікальний протокол лікування деформаційної травми, який не має аналогів у світі;
☝️волонтерський проєкт, який має системну підтримку держави та бізнесу на всіх рівнях;
☝️прозорі підходи та міжнародний досвід;
☝️робота з неургентними опіками усіх типів;
☝️професійне обладнання на загальну суму в понад 3 млн євро.
Щоб стати пацієнтом проєкту «Неопалимі», потрібно: бути військовим/волонтером/добровольцем/цивільним/дитиною; мати ушкодження шкіри (опіки чи рубці) внаслідок військових дій; мати підтвердження від лікаря/військово-медичної комісії про отримання НЕпобутової травми.
Заповнити форму:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeSILRoLr1Yia.../viewform
Звернутися до команди «Неопалимі» (інстаграм: @neopalymi, тел.: (066) 906-06-14, сайт: http://neopalymi.in.ua)
https://www.neopalymi.in.ua/
НЕОПАЛИМІ - ЦЕ:
☝️25 медичних клінік у 15 областях України, а також Варшаві, Кракові та Кишиневі;
☝️унікальний протокол лікування деформаційної травми, який не має аналогів у світі;
☝️волонтерський проєкт, який має системну підтримку держави та бізнесу на всіх рівнях;
☝️прозорі підходи та міжнародний досвід;
☝️робота з неургентними опіками усіх типів;
☝️професійне обладнання на загальну суму в понад 3 млн євро.
Щоб стати пацієнтом проєкту «Неопалимі», потрібно: бути військовим/волонтером/добровольцем/цивільним/дитиною; мати ушкодження шкіри (опіки чи рубці) внаслідок військових дій; мати підтвердження від лікаря/військово-медичної комісії про отримання НЕпобутової травми.
Заповнити форму:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeSILRoLr1Yia.../viewform
Звернутися до команди «Неопалимі» (інстаграм: @neopalymi, тел.: (066) 906-06-14, сайт: http://neopalymi.in.ua)
https://www.neopalymi.in.ua/
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