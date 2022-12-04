Новини Золочівщини
17:37, 27 липня 2023
29
0

Неопалимі - це національна програма зовнішньої реабілітації людей, що постраждали внаслідок війни

Неопалимі - це національна програма зовнішньої реабілітації людей, що постраждали внаслідок війни
Gazeta
Фото: НУС
У рамках проєкту «Неопалимі» кожен, хто цього потребує має змогу отримати безоплатне лікування деформаційної травми - опіків чи рубців непобутового характеру. Проєкт функціонує по всій території України, а також у Польщі та Молдові.
НЕОПАЛИМІ - ЦЕ:
☝️25 медичних клінік у 15 областях України, а також Варшаві, Кракові та Кишиневі;
☝️унікальний протокол лікування деформаційної травми, який не має аналогів у світі;
☝️волонтерський проєкт, який має системну підтримку держави та бізнесу на всіх рівнях;
☝️прозорі підходи та міжнародний досвід;
☝️робота з неургентними опіками усіх типів;
☝️професійне обладнання на загальну суму в понад 3 млн євро.
Щоб стати пацієнтом проєкту «Неопалимі», потрібно: бути військовим/волонтером/добровольцем/цивільним/дитиною; мати ушкодження шкіри (опіки чи рубці) внаслідок військових дій; мати підтвердження від лікаря/військово-медичної комісії про отримання НЕпобутової травми.
Заповнити форму:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeSILRoLr1Yia.../viewform
Звернутися до команди «Неопалимі» (інстаграм: @neopalymi, тел.: (066) 906-06-14, сайт: http://neopalymi.in.ua)
https://www.neopalymi.in.ua/
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Пункти Незламності у Золочівському районі
Пункти Незламності у Золочівському районі
04.12.22, Новини Золочівщини
ІТ-армія за період війни атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів
ІТ-армія за період війни атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів
05.04.22, Новини Золочівщини
ІНФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВО!
ІНФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВО!
24.02.22, Новини Золочівщини
СБУ: за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть РФ, яка намагається роз ...
СБУ: за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть РФ, яка намагається роз ...
21.01.22, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.