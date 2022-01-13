Концерт - від випускника

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

У вівторок, 23 квітня 2024 року, у Золочівській мистецькій школі відбувся концерт випускника школи Микола Савчука, студента 4 курсу Львівського музичного фахового коледжу ім. С. Людкевича (клас викладача, методиста заслуженого працівника культури України Марії Йосипівни Наконечної).Учні та викладачі поринули у світ бандурної музики.У виконанні Миколи прозвучали: «Прелюдія і фуга ре мінор» В. Мартинюк, «Дума про козацькі могили» А. Кос-Анатольського, «Передчуття» Т. Гордійчук, «Проводжала мати» (муз. І. Шамо, сл. В. Курінський), Концерт для бандури з оркестром (Я. Липинський), концертмейстер Руслан Васильович Панчук.Виступила і юна бандуристка Софійка Савчук, сестричка Миколи.Дует Миколи Савчука та Анни-Марії Гивель виконали вальс «Розлука» Миколи Лисенка та «Роки молодії» (муз. Р. Лісової, сл. С. Корнієнко).Гучні оплески та вигуки «Браво!» супроводжували усі виконані твори бандуристів.Директор школи Марія Іванівна Кривень подякувала випускнику Миколі Савчуку за неперевершений концерт, а також його колегам, наставникам, батькам, сестричці, бабусі з дідусем.