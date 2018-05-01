Звітують закохані у музику

nus.in.ua, 1 тра 2018, 15:30

22 квітня у районному Народному домі імені Ігоря Білозора відбувся звітний концерт Золочівської музичної школи. Хорове виконання пісень «Лелеки» та «Музика – це життя» (кер. І. Весна, конц. В. Ружицька) символічно відкрило глядачам двері у світ захоплюючої мандрівки країною музичного мистецтва.

Директор музичної школи Марія Іванівна Кривень щиро подякувала викладачам та батькам за терпіння, професіоналізм і працю, яка приносить добрі результати, адже талановиті учні та випускники Золочівської музичної школи перемагають у багатьох Всеукраїнських та міжнародних музичних фестивалях та конкурсах, і хоч у школі навчається лише 428 учні, школу добре знають по всьому світі. Також Марія Іванівна висловила вдячність усьому персоналу навчального закладу, районному відділу освіти, районній раді, фінвідділу та голові Золочівської райдержадміністрації. Вона подякувала за допомогу меценату Юрію Степановичу Кулику. Голова Золочівської районної ради Володимир Йосипович Недзельський привітав учасників творчого звіту, а також вручив грамоту Львівської обласної державної адміністрації завучу музичної школи Лип’як Галині Ярославівні за високий професіоналізм, сумлінну багаторічну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання шкільної молоді та з нагоди ювілейного дня народження.

М. Кривень запросила на сцену для вручення премій та дипломів лауреатів обласних та Всеукраїнських конкурсів: Марту Бурдик, яка брала участь у конкурсі піаністів «Віртуозні самоцвіти» (клас викл. Н. Жорик), Дмитра Мицка, дипломанта обласного конкурсу духових інструментів (клас викл. І. Стефури), Дмитра Пилипчука, дипломанта обласного конкурсу гітаристів (клас викл. Х. Світлик), Марка Савчука, який отримав друге місце на обласному конкурсі гітаристів (клас викл. Х. Світлик), Дениса Сукмановського, скрипача та майстерного піаніста, який отримав 3 місце на регіональному конкурсі (клас викл. Л. Іванини), керівника фольклорного ансамблю «Терлиця» Ірину Весну. Також нагороджено було учнів, які прославились на міжнародних конкурсах – Олю Кухтіну, яка цього року отримала гран-прі на конкурсі духових інструментів (клас викл. П. Уличний). спеціальна премія та почесна грамота їй буде вручена у Львівському оперному театрі. Також директор музичної школи запросила на сцену чудового декламатора, читця, акордеоніста, власника диплому першого ступеня міжнародного конкурсу Семена Ничвида. Вручені подяки і викладачам: Надії Ярославівні Захарчук, Ірині Василівні Весні, Людмилі Йосипівні Іванині, Галині Петрівні Осташевській, Христині Богданівні Світлик, Світлані Олексіївні Уличній, Павлу Андрійовичу Уличному, Ігорю Богдановичу Стефурі, а ще Ользі Богданівні Чепелюк, постійна допомога якої, за словами Марії Іванівни, заслуговує на вдячність та низький уклін.

Запрошена на сцену Голова фонду імені Надії Даревич Оксана Миколаївна Назар розповіла, що професор Йоркського Університу Юрій Даревич презентує премію для відзначення та підтримки юних талантів. І представники цього Фонду вручають її вже більше двадцяти років найкращим випускникам школи. Цього року її отримав Семен Ничвид (клас викладача Г. Осташевської), а також Марта Бурдик, фортепіано (клас викладача Н. Захарчук). Грошову премію отримали і викладачі Г. П. Осташевська та Г. Я. Лип’як за особливу старанність та працю з учнями та колегами.

Загалом, усі присутні на сцені талановиті учні разом із своїми викладачами представили публіці музичні твори найрізноманітніших світових композиторів, українські народні мелодії та шедеври класичної музики. Ніжні зізнання скрипки, ритм гітар, переливи фортепіано та кларнет, веселі заклики цимбал та акордеонів створили справжнє свято музики, лагідно запрошуючи присутніх налаштуватись, заглибитись у прекрасний світ музичного мистецтва.





Єва Тоцька

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