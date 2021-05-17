Новини Золочівщини
09:07, 13 січня 2022
187
0

Світлої пам'яті Миколи Григоровича ДІДИКА

Світлої пам'яті Миколи Григоровича ДІДИКА
Gazeta
Фото: НУС
З глибоким сумом повідомляємо про смерть Миколи Григоровича ДІДИКА. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять про Миколу Григоровича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав...
Панахида відбудеться сьогодні, 13 січня 2022 року о 18 год. за адресою: с. Вороняки, вул.. Привокзальна, 3.
Чин похорону – 14 січня 2022 року о 13 год.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Пам'яті Мирослави Дацків (Чіпак)
Пам'яті Мирослави Дацків (Чіпак)
17.05.21, Новини Золочівщини
Пам'яті Людмили Михайлівни Яблонської
Пам'яті Людмили Михайлівни Яблонської
14.05.21, Новини Золочівщини
Пам'яті Івана Андрійовича ВАРХОЛИ
Пам'яті Івана Андрійовича ВАРХОЛИ
05.05.21, Новини Золочівщини
Минає 9 днів як відійшла у вічність Людмила Андріївна Гринчак
Минає 9 днів як відійшла у вічність Людмила Андріївна Гринчак
15.04.21, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.