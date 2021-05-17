Новини Золочівщини
Світлої пам'яті Миколи Григоровича ДІДИКА
З глибоким сумом повідомляємо про смерть Миколи Григоровича ДІДИКА. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять про Миколу Григоровича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав...
Панахида відбудеться сьогодні, 13 січня 2022 року о 18 год. за адресою: с. Вороняки, вул.. Привокзальна, 3.
Чин похорону – 14 січня 2022 року о 13 год.
Панахида відбудеться сьогодні, 13 січня 2022 року о 18 год. за адресою: с. Вороняки, вул.. Привокзальна, 3.
Чин похорону – 14 січня 2022 року о 13 год.
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