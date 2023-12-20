Від школярів – на «гнів небесний»

Учні не просто розмальовували гільзи, які потім використовуватимуть у якості брелка чи прикраси, а й задавали питання гостям.

Текст і фото Лесі Горготи

Захід відбувся з ініціативи вчительки початкових класів Юлії Костів та за підтримки дирекції школи, зокрема директорки Ольги Штохмал.Ольга Воронюк та Катерина Рубан також виставили на показ розмальовані ними військові артефакти – використані гільзи різного калібру, валізки від боєприпасів, військовий шолом.«Це згорена каска мого чоловіка, – розповідає Ольга Воронюк. – У 2015 році він потрапив під обстріл. Богу дякувати, повернувся живий. Каску обгорену привіз мені в якості сувеніра. Я її розмалювала і тепер виставляю на показ під час різних заходів».«Ми були трохи вражені активністю наших учнів та кількістю тих, хто зголосився взяти участь, – розповідає директорка школи Ольга Штохмал. – Це було зумовлено тим, що участь у майстерці передбачала збір коштів на виготовлення дронів для військових. Наші діти вірять у Перемогу і намагаються допомагати захисникам».«Хай накриє окупантів гнів небесний! Побільше дронів треба», – спересердя побажав один із учасників заходу.