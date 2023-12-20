Новини Золочівщини
12:46, 26 квітня 2024
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Від школярів – на «гнів небесний»

Від школярів – на «гнів небесний»
Gazeta
Фото: НУС
3000 гривень – на «гнів небесний». Дрони для військових зібрали учні Гончарівського ЗЗСО І-ІІ ст. під час майстерки художниць Ольги Воронюк та Катерини Рубан із розпису гільз дрібного калібру.
Захід відбувся з ініціативи вчительки початкових класів Юлії Костів та за підтримки дирекції школи, зокрема директорки Ольги Штохмал.
Учні не просто розмальовували гільзи, які потім використовуватимуть у якості брелка чи прикраси, а й задавали питання гостям.
 

Від школярів – на «гнів небесний»

 

Від школярів – на «гнів небесний»

 

Від школярів – на «гнів небесний»

 

Від школярів – на «гнів небесний»

 

 
Ольга Воронюк та Катерина Рубан також виставили на показ розмальовані ними військові артефакти – використані гільзи різного калібру, валізки від боєприпасів, військовий шолом.
«Це згорена каска мого чоловіка, – розповідає Ольга Воронюк. – У 2015 році він потрапив під обстріл. Богу дякувати, повернувся живий. Каску обгорену привіз мені в якості сувеніра. Я її розмалювала і тепер виставляю на показ під час різних заходів».
«Ми були трохи вражені активністю наших учнів та кількістю тих, хто зголосився взяти участь, – розповідає директорка школи Ольга Штохмал. – Це було зумовлено тим, що участь у майстерці передбачала збір коштів на виготовлення дронів для військових. Наші діти вірять у Перемогу і намагаються допомагати захисникам».
«Хай накриє окупантів гнів небесний! Побільше дронів треба», – спересердя побажав один із учасників заходу.
Текст і фото Лесі Горготи
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