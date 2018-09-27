Новини Золочівщини
08:53, 13 лютого 2023
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ЗИМА ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЄ, НАШУ ПЕРЕМОГУ НАБЛИЖАЄ

ЗИМА ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЄ, НАШУ ПЕРЕМОГУ НАБЛИЖАЄ
Gazeta
Фото: НУС
В Україні є давнє повір’я, що на свято Стрітення Господнього, яке відзначають щороку 15 лютого, Зима зустрічає Весну. Саме це свято є початком боротьби холоду та тепла. Сподіваємося, що весна та проміння першого весняного сонця розтопить ту темряву, що останніх дев’ять років оповила нашу країну. Колектив Золочівської міської бібліотеки імені Івана Франка робить все, що в його силах, для наближення нашої перемоги над ворогом.

ЗИМА ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЄ, НАШУ ПЕРЕМОГУ НАБЛИЖАЄ

9 лютого, по обіді, в приміщенні бібліотеки був проведений ярмарок. Міська бібліотека, за підтримки волонтерки Ольги Воронюк, НП «Північне Поділля», та гості ярмаркували для ЗСУ. Напередодні Стрітення саме час дізнатися як можна зробити стрітенську свічку та прикрасити її. Усі бажаючі могли розмалювати обличчя аквагримом у Ольги Воронюк, а дехто, навіть, міг спробувати на собі розпис по тілу хною. Фітовітальня (дегустація травяних чаїв) та інші смаколики можна було покуштувати тим, хто зголоднів. І знову повернутися до майстер класів – малювання на камінцях. Здивовані? Так, було й таке. Галина Курило, тимчасова мешканка нашого міста, вчила дітей та й дорослих розмальовувати камінці. Аліція Коровецька могла запропонувати свої патріотичні вироби з бісеру. Алла Грицай здивувала своїми елегантними та неймовірними прикрасами для дівчаток. Галина Кушнір зачарувала милими в’язаними дрібничками, які надихали своєю витонченістю.
Поярмаркували на славу.
ЗИМА ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЄ, НАШУ ПЕРЕМОГУ НАБЛИЖАЄ

На ярмарок завітали учні, студенти, колеги, друзі та користувачі бібліотеки. Чарівна та тепла, невимушена атмосфера тішила кожного, хто відвідав і був причетним до нашого дійства. І це дало непоганий результат. Було зібрано значну суму коштів, які організатори ярмарку передадуть для спецпризначенців підрозділу «Омега – Захід» та 64 батальйону 103 бригади територіальної оборони.
Кожен своїм малим внеском зміг долучитися до нашої спільної великої перемоги. Творимо добро, підтримуємо ЗСУ.



Оксана КУШНІР
Фото Андрія ДОБРОНОСОВА
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