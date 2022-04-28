Новини Золочівщини
20:34, 17 квітня 2024
145
0

Вітання з днем народження Івана Петровича Яворського

Вітання з днем народження Івана Петровича Яворського
Gazeta
Фото: НУС
Шановного керівника Івана Петровича ЯВОРСЬКОГО щиро вітають з днем народження члени Золочівської районної організації ветеранів України.
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
До привітань приєднується колектив часопису "Наша українська справа"
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Вітання з днем народження для Володимира Івановича Крупи
Вітання з днем народження для Володимира Івановича Крупи
28.04.22, Новини Золочівщини
ЩИРІ ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДЛЯ ОКСАНИ ІВАНІВНИ СТОРОНЯНСЬКОЇ
ЩИРІ ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДЛЯ ОКСАНИ ІВАНІВНИ СТОРОНЯНСЬКОЇ
09.03.22, Новини Золочівщини
Вітання з днем народження для класного керівника Руслани Євгенівни ПАВЛУСЬ
Вітання з днем народження для класного керівника Руслани Євгенівни ПАВЛУСЬ
16.02.21, Новини Золочівщини
Щирі вітання з днем народження!
Щирі вітання з днем народження!
19.11.20, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.