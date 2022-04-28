Новини Золочівщини
Вітання з днем народження Івана Петровича Яворського
Шановного керівника Івана Петровича ЯВОРСЬКОГО щиро вітають з днем народження члени Золочівської районної організації ветеранів України.
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
До привітань приєднується колектив часопису "Наша українська справа"
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