Щирі вітання з днем народження!

Сьогодні святкує день народження заступник начальник Навчального центру з озброєння – начальник технічної частини, полковник Віталій Миколайович ЦАПОК.

Вельмишановний Віталіє Миколайовичу!

У день Вашого народження від всього особового складу прийміть найщиріші вітання. Міцного вам здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!З кожним днем служби Ви вносите вагому лепту у розвиток Навчального центру, Ваш оптимізм та жага до життя надихає та мотивує, сила та мужність є прикладом для наслідування!З Днем Народження!