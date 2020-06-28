Новини Золочівщини
14:15, 19 листопада 2020
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Щирі вітання з днем народження!

Щирі вітання з днем народження!
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні святкує день народження заступник начальник Навчального центру з озброєння – начальник технічної частини, полковник Віталій Миколайович ЦАПОК.
 
Вельмишановний Віталіє Миколайовичу!
У день Вашого народження від всього особового складу прийміть найщиріші вітання. Міцного вам здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!
З кожним днем служби Ви вносите вагому лепту у розвиток Навчального центру, Ваш оптимізм та жага до життя надихає та мотивує, сила та мужність є прикладом для наслідування!
З Днем Народження!
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