Вітання з днем народження для Володимира Івановича Крупи

Дорогого Володимира Івановича Крупу з днем народження вітають дружина, зять, донька, сини, друзі, колеги по роботі та вся велика родина.

З днем народження вітаєм

Та дуже щиро побажаєм

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Удачі, спокою, надії,

І щоб збулися Ваші мрії,

А ще достатку і тепла,

Благополуччя і добра.

