Новини Золочівщини
Вітання з днем народження для Володимира Івановича Крупи
Дорогого Володимира Івановича Крупу з днем народження вітають дружина, зять, донька, сини, друзі, колеги по роботі та вся велика родина.
З днем народження вітаєм
Та дуже щиро побажаєм
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Удачі, спокою, надії,
І щоб збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.
З днем народження вітаєм
Та дуже щиро побажаєм
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Удачі, спокою, надії,
І щоб збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)