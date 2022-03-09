Новини Золочівщини
12:32, 28 квітня 2022
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Вітання з днем народження для Володимира Івановича Крупи

Вітання з днем народження для Володимира Івановича Крупи
Gazeta
Фото: НУС
Дорогого Володимира Івановича Крупу з днем народження вітають дружина, зять, донька, сини, друзі, колеги по роботі та вся велика родина.
З днем народження вітаєм
Та дуже щиро побажаєм
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Удачі, спокою, надії,
І щоб збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.
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