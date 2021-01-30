Вітання з днем народження для класного керівника Руслани Євгенівни ПАВЛУСЬ

Шановну Руслану Євгенівну ПАВЛУСЬ щиро вітають з днем народження учні 1-А класу Золочівського НВК «Школа радості» та батьки учнів.

З Днем народження, чудовий наш класний керівник. Нехай у Вашому житті завжди горить промінь щастя й удачі, хай в діяльності все і завжди виходить, хай крім відмінного викладання у Вас буде багато інтересів та ідей, нехай повсякчас з Вами трапляється щось незвичайне, захоплююче і вражаюче.