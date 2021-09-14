Новини Золочівщини
ЩИРІ ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДЛЯ ОКСАНИ ІВАНІВНИ СТОРОНЯНСЬКОЇ
Чарівну жінку, прекрасну дружину, ніжну маму, велику трудівницю Оксану Іванівну Сторонянську, яку знають та поважають у Золочівському районі, з днем народження щиро вітають рідні, близькі та друзі! Многая літа!
Жіночого щастя й натхнення бажаєм.
Щоб квітла краса, як троянда мрійлива,
Сьогоднішнє свято було особливим.
Хай радість на серці ніколи не згасне,
Усмішка твоя наче сонечко ясне.
Здоров’я міцного, кар’єрних висот,
Ще зичим багатства й не знати турбот!
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