Новини Золочівщини
09:54, 09 березня 2022
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ЩИРІ ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДЛЯ ОКСАНИ ІВАНІВНИ СТОРОНЯНСЬКОЇ

ЩИРІ ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДЛЯ ОКСАНИ ІВАНІВНИ СТОРОНЯНСЬКОЇ
Gazeta
Фото: НУС
Чарівну жінку, прекрасну дружину, ніжну маму, велику трудівницю Оксану Іванівну Сторонянську, яку знають та поважають у Золочівському районі, з днем народження щиро вітають рідні, близькі та друзі! Многая літа!
 

ЩИРІ ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ДЛЯ ОКСАНИ ІВАНІВНИ СТОРОНЯНСЬКОЇ

 

 
 
Вітаєм, вітаєм, вітаєм!
Жіночого щастя й натхнення бажаєм.
Щоб квітла краса, як троянда мрійлива,
Сьогоднішнє свято було особливим.

Хай радість на серці ніколи не згасне,
Усмішка твоя наче сонечко ясне.
Здоров’я міцного, кар’єрних висот,
Ще зичим багатства й не знати турбот!
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