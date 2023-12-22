Леся ГОРГОТА

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Днями за координації Офісу підтримки цивільного населення Золочівської РВА та за ініціативи організаторів з Благодійного фонду «Рокада» стартував дводенний тренінг «Грантрайтинг та проєктний менеджмент».Захід проводять для заступників голів громад, осіб, які планують залучати грантові кошти для вирішення соціальних питань у громадах, підприємців, соціальних працівників.Мета тренінгу – навчити учасників залученню грантових коштів та вмінню управляти проєктами.Як обирати ідеї для проєктів, як визначати цілі, де брати ресурси та як розрахувати бюджет проєкту, як шукати джерела фінансування, як уникнути помилок при написанні грантових заявок – це основні теми, які обговорили під час тренінгу.Проєкт реалізовується за підтримки UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в України.