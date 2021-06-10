Новини Золочівщини
До відома осіб, котрих цікавлять питання державної підтримки сільськогосподарських виробників!
Золочівська міська рада спільно з департаментом агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації 07.07.2021 року проводять семінар-тренінг «Економічне зростання територіальних громад Львівщини через розвиток аграрного бізнесу».
Час проведення: 11.00 год. – 13.30 год.
Місце проведення: м. Золочів, вул. Чорновола В., буд, 3, сесійна зала на першому поверсі.
Участь у семінарі-тренінгу БЕЗКОШТОВНА.
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ
«Економічне зростання територіальних громад Львівщини через розвиток аграрного бізнесу»
Дата проведення: 07.07.2021
Час проведення: 11.00 год. – 13.30 год.
Місце проведення: м. Золочів, пр. Чорновола 3, сесійний зал.
Учасники: представники ТГ, сільськогосподарські виробники
Кількість учасників: 40
10.30-11.00 Реєстрація учасників
11.00-11.20 Вітальне слово: ГРИНЬКІВ Ігор Михайлович Голова громади м. Золочів
1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АПК ЛЬВІВЩИНИ
11.20-11.40
Доповідає: ГЕТЬМАН Тетяна Петрівна Директор департаменту агропромислового розвитку
2. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
11.40-12.10
Доповідає: ГОНЧАРЕНКО Людмила Вікторівна
Заступник директора департаменту – начальник управління стратегічного планування, підприємництва та фінансового забезпечення департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА
3. СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ - ПРІОРИТЕТ ДЛЯ ГРОМАДИ, ВИГОДА ДЛЯ СЕЛЯН
12.10-12.30
Доповідає: КУЩАК Ганна Іванівна Заступник директора департаменту – начальник управління продовольства та розвитку сільських територій департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА
4. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СПАРЖІ В УКРАЇНІ (В СВІТІ). ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ДОРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ
12.30 - 13.00 Доповідає: ПОЛІЩУК Василь Григорович
- Кандидат сільськогосподарських наук генеральний директор ТОВ «АВ ЛІХТ»
5. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЧАСНИКІВНИЦТВА В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ, ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ
13.00- 13.30 Доповідає: ДИДІВ Ігор Володимирович Кандидат сільськогосподарських наук, Львівський національний аграрний університет
13.30-13.40 Питання - відповіді
Час проведення: 11.00 год. – 13.30 год.
Місце проведення: м. Золочів, вул. Чорновола В., буд, 3, сесійна зала на першому поверсі.
Участь у семінарі-тренінгу БЕЗКОШТОВНА.
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ
«Економічне зростання територіальних громад Львівщини через розвиток аграрного бізнесу»
Дата проведення: 07.07.2021
Час проведення: 11.00 год. – 13.30 год.
Місце проведення: м. Золочів, пр. Чорновола 3, сесійний зал.
Учасники: представники ТГ, сільськогосподарські виробники
Кількість учасників: 40
10.30-11.00 Реєстрація учасників
11.00-11.20 Вітальне слово: ГРИНЬКІВ Ігор Михайлович Голова громади м. Золочів
1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АПК ЛЬВІВЩИНИ
11.20-11.40
Доповідає: ГЕТЬМАН Тетяна Петрівна Директор департаменту агропромислового розвитку
2. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
11.40-12.10
Доповідає: ГОНЧАРЕНКО Людмила Вікторівна
Заступник директора департаменту – начальник управління стратегічного планування, підприємництва та фінансового забезпечення департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА
3. СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ - ПРІОРИТЕТ ДЛЯ ГРОМАДИ, ВИГОДА ДЛЯ СЕЛЯН
12.10-12.30
Доповідає: КУЩАК Ганна Іванівна Заступник директора департаменту – начальник управління продовольства та розвитку сільських територій департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА
4. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СПАРЖІ В УКРАЇНІ (В СВІТІ). ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ДОРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ
12.30 - 13.00 Доповідає: ПОЛІЩУК Василь Григорович
- Кандидат сільськогосподарських наук генеральний директор ТОВ «АВ ЛІХТ»
5. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЧАСНИКІВНИЦТВА В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ, ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ
13.00- 13.30 Доповідає: ДИДІВ Ігор Володимирович Кандидат сільськогосподарських наук, Львівський національний аграрний університет
13.30-13.40 Питання - відповіді
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