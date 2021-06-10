До відома осіб, котрих цікавлять питання державної підтримки сільськогосподарських виробників!

Золочівська міська рада спільно з департаментом агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації 07.07.2021 року проводять семінар-тренінг «Економічне зростання територіальних громад Львівщини через розвиток аграрного бізнесу».

Час проведення: 11.00 год. – 13.30 год.

Місце проведення: м. Золочів, вул. Чорновола В., буд, 3, сесійна зала на першому поверсі.

Участь у семінарі-тренінгу БЕЗКОШТОВНА.



ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ

«Економічне зростання територіальних громад Львівщини через розвиток аграрного бізнесу»



Дата проведення: 07.07.2021

Час проведення: 11.00 год. – 13.30 год.

Місце проведення: м. Золочів, пр. Чорновола 3, сесійний зал.

Учасники: представники ТГ, сільськогосподарські виробники

Кількість учасників: 40



10.30-11.00 Реєстрація учасників

11.00-11.20 Вітальне слово: ГРИНЬКІВ Ігор Михайлович  Голова громади м. Золочів

1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АПК ЛЬВІВЩИНИ

11.20-11.40

Доповідає: ГЕТЬМАН Тетяна Петрівна  Директор департаменту агропромислового розвитку

2. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

11.40-12.10

Доповідає: ГОНЧАРЕНКО Людмила Вікторівна

 Заступник директора департаменту – начальник управління стратегічного планування, підприємництва та фінансового забезпечення департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА

3. СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ - ПРІОРИТЕТ ДЛЯ ГРОМАДИ, ВИГОДА ДЛЯ СЕЛЯН

12.10-12.30



Доповідає: КУЩАК Ганна Іванівна  Заступник директора департаменту – начальник управління продовольства та розвитку сільських територій департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СПАРЖІ В УКРАЇНІ (В СВІТІ). ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ДОРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ

12.30 - 13.00 Доповідає: ПОЛІЩУК Василь Григорович



- Кандидат сільськогосподарських наук генеральний директор ТОВ «АВ ЛІХТ»

5. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЧАСНИКІВНИЦТВА В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ, ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ

13.00- 13.30 Доповідає: ДИДІВ Ігор Володимирович  Кандидат сільськогосподарських наук, Львівський національний аграрний університет

13.30-13.40 Питання - відповіді



