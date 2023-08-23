Вчились цифрової грамотності

Анна БУКОВСЬКА

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Цей проєкт реалізовується в рамках всеукраїнського проєкту «Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в інтернеті», що фінансується Європейським Союзом тa впроваджується Всеукраїнською благодійною органiзацiєю «Український фонд «Благополуччя дітей», всеукраїнським громадським центром «Волонтер» та міжнародною громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці і здоров’я».Метою занять тренінгу було: розширити й поглибити знання батьків про Інтернет, розповісти про позитивні і негативні сторони Інтернету, та дізнатись як убезпечити дітей від негативних факторів використання Інтернету.У ході тренінгу розглядалися різноманітні ризики та загрози для дорослих та дітей в цифровому середовищі, вплив Інтернету на приватне життя та поширення дезінформації. Також були окреслені основні джерела, що допоможуть дорослим та дітям навчатися цифрової грамоти.ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ:Національна дитяча «гаряча лiнiя» 116 111 або 0 800 500 225Гаряча телефонна лiнiя щодо булiнгу 116000Національна «гаряча лiнiя» з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 501 720Уповноважений Президента України з прав дитини 0442557675Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103Національна поліція України 102КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:https://kidslox.com/ua/guide-to/digital-literacy/https://thedigital.gov.ua/news/yak-navchiti-ditinu-tsifrovoi-gramotnosti-platforma-diyatsifrova-osvita-ta-poradi-new-york-timeshttps://childfund.org.ua/publikatsiihttps://www.youtube.com/watch?v=m6pcfX6lx18https://www.youtube.com/watch?v=b-gaa9ZI2JEhttps://osvita.diia.gov.ua/guides/onl