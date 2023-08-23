Новини Золочівщини
Вчились цифрової грамотності
У понеділок, 23 жовтня 2023 року, у Золочівському ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 ім. Маркіяна Шашкевича відбувся тренінг для батьків учнів 7-8 класів на тему «Цифрова грамотність». Тренінг проводився в рамках проєкту «Захистіть дитинство: Створіть безпечну цифрову реальність!» за підтримки Благодійної організації «Благодійний фонд «Золочів відроджений».
Цей проєкт реалізовується в рамках всеукраїнського проєкту «Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в інтернеті», що фінансується Європейським Союзом тa впроваджується Всеукраїнською благодійною органiзацiєю «Український фонд «Благополуччя дітей», всеукраїнським громадським центром «Волонтер» та міжнародною громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці і здоров’я».
Метою занять тренінгу було: розширити й поглибити знання батьків про Інтернет, розповісти про позитивні і негативні сторони Інтернету, та дізнатись як убезпечити дітей від негативних факторів використання Інтернету.
У ході тренінгу розглядалися різноманітні ризики та загрози для дорослих та дітей в цифровому середовищі, вплив Інтернету на приватне життя та поширення дезінформації. Також були окреслені основні джерела, що допоможуть дорослим та дітям навчатися цифрової грамоти.
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ:
Національна дитяча «гаряча лiнiя» 116 111 або 0 800 500 225
Гаряча телефонна лiнiя щодо булiнгу 116000
Національна «гаряча лiнiя» з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335
Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 501 720
Уповноважений Президента України з прав дитини 0442557675
Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103
Національна поліція України 102
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
https://kidslox.com/ua/guide-to/digital-literacy/
https://thedigital.gov.ua/news/yak-navchiti-ditinu-tsifrovoi-gramotnosti-platforma-diyatsifrova-osvita-ta-poradi-new-york-times
https://childfund.org.ua/publikatsii
https://www.youtube.com/watch?v=m6pcfX6lx18
https://www.youtube.com/watch?v=b-gaa9ZI2JE
https://osvita.diia.gov.ua/guides/onl
Анна БУКОВСЬКА
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