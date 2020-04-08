Шановні мешканці міста Золочева та області! Радо повідомляємо вам, що розпочинається реалізація культурно-просвітницького проєкту «Особливий простір для особистості». Тож запрошуємо до участі!

Проведення основного заходу – семінару-тренінгу плануємо 04.09.2020 року в актовій залі Золочівської райспоживспілки. У зв’язку з карантинними обмеженнями дата може бути змінена, про що попередимо заздалегідь. Задля дотримання усіх заходів безпеки, а також якісного проведення семінару, попередня реєстрація учасників є і бажаною, і необхідною ( тел. 0973514943 Олена ). Також проєктом передбачена серія статей від наших фахівців-організаторів у ЗМІ, які також поширюватимуться і в соціальних мережах, та виступи по радіо на актуальні теми щодо нашого психічного здоров’я і психологічного благополуччя сьогодні. Нагадуємо, що проєкт здійнюється за фінансування Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА та співфінансування БО «БФ «Золочів відроджений». Тому участь у заході безкоштовна.

Захід проводитимуть:

Олена Джула – дитячий психіатр, педіатр розкаже про те, що таке психічне здоров’я, про психологічний та фізіологічний розвиток дитини, її вікові особливості та потреби, про формування та структуру особистості, про те, що таке наша ідентичність та самоідентифікація і для чого вони нам;

Ліана Реплянська – психолог, в/о директора КУ Золочівського ІРЦ, має досвід роботи з сім’ями, що опинились в скрутних життєвих обставинах, є волонтеркою психологічної підтримки учасників АТО, яка розкаже та пояснить потреби і можливості громади, що стосуються супроводу сімей та дітей з особливими потребами;

Тереза Гевко – практикуючий психолог, волонтерка психологічної підтримки учасників АТО поділиться актуальними запитами громади щодо стосунку між дорослими та дорослими і дітьми, а також обговоримо, що з точки зору зрілої особистості за цим стоїть;

Наталія Малиновська – військовий психолог ВЧ № 3007 НГУ, яка має досвід роботи з сім’ями, що опинились в скрутних життєвих обставинах, є волонтеркою психологічної підтримки учасників АТО – проведе практичний тренінг по саморегуляції психоемоційного стану та попередженню емоційного вигорання;

Людмила Юхимук – практикуючий дитячий психолог розкаже про «Я» істинне і «Я» фальшиве.

Інформаційне та емоційне наповнення разом проведеного семінару-тренінгу дозволить з задоволенням попрацювати на одному подиху. Творчо доповнить розуміння ролі зрілої особистості в житті дитини молодіжний театр «Край». А інтелектуальну роботу доповнимо ароматною та смачною брейк-кавою і обговоримо питання, які цікавитимуть аудиторію.

Бережіть себе та своїх рідних.

До зустрічі!