

Леся ГОРГОТА

Фото автора Фото автора

[b]Голові німецько-українського товариства співпраці міст Шьонінген та Золочів Петеру Фосу присвоєно звання «Почесний громадянин Золочівської міської територіальної громади». Таке рішення прийняли депутати Золочівської міської ради під час засідання сесії 20 березня 2024 року.У засіданні сесії взяли участь представники німецької делегації Маріта Солтисяк, Бйорн Шрайбер, Герхард Вінтер, Зігмунд Шьонвальд, представники Товариства «Золочів–Шьонінген: партнери», Золочівської районної державної військової адміністрації, жителі Золочівської громади.Петер Фос до повномасштабного вторгнення росії 25 разів відвідував Золочів. 1998 року виступив з ініціативою та став засновником німецько-українського товариства, а з 2017 року став його керівником. З часу з повномасштабного вторгнення особисто організував та доставив до нашого міста 21 вантаж гуманітарної допомоги. Петер Фос активно комунікує з владою та громадськими організаціями Німеччини щодо підтримки України та міста Золочева у тяжкий час війни. З ініціативою присвоїти Петеру Фосу звання «Почесний громадянин Золочівської міської територіальної громади» за значний внесок у соціальний, економічний та культурний розвиток громади та за активну громадську та благодійну діяльність виступило Товариства «Золочів–Шьонінген: партнери».[b]Співдоповідачкою з цього питання виступила голова Товариства «Золочів–Шьонінген:партнери» Оксана КРИНИЦЬКА:[/b]– Рада вітати сьогодні вкотре німецьку делегацію у Золочеві. Ми дуже високо цінуємо все, що роблять наші німецькі партнери для України і Золочева. Петер Фос неодноразово приймав делегації у Шьонінгені, групи дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування із Золочева, огортав їх своєю опікою та надалі продовжує підтримувати контакти із ними. А організація допомоги у час війни є неоціненною. Петер Фос заслужив на відзнаку. «Почесний громадянин Золочівської міської територіальної громади».[b]Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:[/b]– Шановний Петере Фос, рішенням сесії Золочівської міської ради, зважаючи на Ваші заслуги перед громадою, сьогодні Вам присвоєно звання «Почесний громадянин Золочівської міської територіальної громади». Сердечно вітаю Вас і дякую Вам за всі добрі вчинки для нашої громади. Бажаю Вам доброго здоров’я і плідної праці задля нашого партнеррства.[b]Петер Фос, «Почесний громадянин Золочівської міської територіальної громади»:[/b]– Високошановні присутні депутати і всі присутні. Дякую за цю високу нагороду. Це не лише моя нагорода, а й всього нашого Товариства. Вже пройшло два роки з того часу як росія напала на Україну. За наказом божевільного диктатора путіна російські війська вторглись в Україну. Вони вбивають, чинять насилля над мирними мешканцями. Хочу наголосити на тому, що Німеччина – друга країна після США, яка надає великий обсяг військової допомоги на суму більш як 30 мільярдів євро. Понад 10 тисяч військових навчались і навчаються на території Німеччини. Я переконаний, що Сполучені штати Америки та Європейський Союз, в тому числі і Німеччина, і надалі допомагатимуть Україні, аж доки агресор не залишить захоплені території України.