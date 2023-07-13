Два вантажних автомобілі та навантажувач – від німецьких партнерів

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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– Це люди з великим серцем, якщо вони свій час, свої зусилля, кошти, скеровують на те, щоб приїхати за 1260 км, щоб нам допомоги, – це наші справжні друзі. Німецька громада, наші партнери зробили нам великий подарунок, тому що ці два автомобілі та навантажувач, котрі приїхали, дуже важливі. Ми не маємо такої техніки у нашому комунальному господарстві, яке має багато населених пунктів. Сьогодні наші машини мають по 35-40 років. Це дуже суттєва допомога для нас, –. – Тринадцятий раз наші друзі приїжджають до нас з допомогою. Через нас ця допомога скеровується у різні куточки України. Вони роблять свій внесок, щоб наша громада жила краще і щоб ми мали потуги боронити державу. Бо 2 тисячі чоловіків і жінок з нашої громади б’ються на фронті у різних військових підрозділах. Від мешканців нашої громади, від тих солдатів, котрим ми передаємо вашу допомогу, ми дякуємо кожному з вас! Дякуємо усім, хто долучився до збору цієї допомоги, кожному мешканцю Шьонінгена та інших міст!– Любі друзі! У Німеччині є прислів’я, як і в Україні, що тринадцять, то нещасливе число. Але на щастя, це прислів’я не завжди справджується. Ми вже втринадцяте тут з гуманітарною місією. Минулого разу ми привезли до вас дві машини швидкої допомоги, цього разу привезли дві вантажівки і навантажувач. Сподіваємось, що ці вантажівки принесуть велику користь місту, –Міський голова Золочева Ігор Гриньків вручив подяки Петеру Фосу, Сігмунду Шьонвальду та Герхарду Вінтеру на знак визнання величезного внеску у допомогу та підтримку міста-побратима Золочева.