Шьонінген підтримує українців

Нагадаю, Золочівська громада постійно відчуває підтримку від наших німецьких друзів. Пригадую, як 2014 році делегація із Шьонінгена приїхала у Золочів задекларувати нам свою підтримку. Як з перших днів повномасштабного вторгнення німці телефонували і підтримували нас усіх. Шьонінген прийняв сотні українських біженців.

У вівторок Золочів з гуманітарною місією вкотре відвідали наші побратими із міста Шьонінген (Німеччина). Делегацію очолив голова німецько-українського товариства Петер Фос. Попередньо товариство передало нашій громаді вантаж гуманітарної допомоги та автомобіль Фольксваген Т4. Цього разу ми отримали від наших друзів 115 пічок на тверде паливо.Незважаючи на те, що місто зустріло гостей темрявою, прийом видався теплим.– Дорогі наші друзі із Шьонінгена. У нашій боротьбі проти агресора з нами Німеччина, з нами німецький народ, з нами місто-партнер Шьонінген, – розпочав міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ. – І сьогодні вже вкотре до нас приїхав Петер Фос із товариством. За кошти держави Німеччина придбано пічки для нашої громади. Сьогодні я від нас усіх дякую Німеччині і місту Шьонінген, владі міста Шьонінген, німецько-українському товариству. Дякую нашим друзям, котрі приїхали у Золочів.Біля стін Золочівської міської ради Петер Фос та підприємець Володимир Вах урочисто підняли прапор Німеччини. Почергово звучали державні гімни України та Німеччини.– Любі друзі, я вже більше як втридцяте у вас в Золочеві, – звернувся до золочів’ян голова українсько-німецького товариства Петер ФОС. – Цього року, на жаль, у мене місія трохи інша. Я вже всьоме привожу до вас гуманітарний вантаж. Раніше причини наших візитів були приємні. Кожен раз ми були раді бачити наших друзів. А ці останні сім разів ми приїжджаємо сюди із сумною місією. У Шьонінгені відбувся великий підйом на підтримку України, дуже багато людей відгукнулось. Ми змогли зібрати і привезти у Золочів сім гуманітарних вантажів. Ми бажаємо вам, щоб ви перемогли у цій боротьбі, щоб ви вистояли. Ми бажаємо вам доброго здоров’я і щоб ми зустрілися наступного разу при більш добрій нагоді.