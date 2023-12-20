Місія Благодійного фонду «Ясени»

– Найперше зазначу, саме завдяки Фонду «Ясени» і за підтримці старости Ярослава Сенчука розпочався активний волонтерський рух у селі. Це було щось нове і невідоме для нас усіх. Нам вдалось створити добру команду, до якої увійшли молоді, ініціативні, відповідальні та креативні хлопці й дівчата. Наш постійний склад – 12 осіб, але при потребі залучається і більше.– Можна і так сказати. У 2021 році Фонд «Ясени» переміг у обласному конкурсі «Активуйся». І тоді найбільш грандіозним заходом став Фестиваль сім'ї, який відвідали близько 5 тисяч осіб. Також у цей час було започатковано громадські толоки, кіно- та мультпокази на великому екрані, молодіжно-дитячий табір «Божі намистинки», акцію «Великодній кошик для літніх людей», акцію «Миколаєм може стати кожен», Волонтерський вертеп, які тепер стали доброю традицією і відбуваються щорічно.– Фонд на постійній основі організовує збір коштів на лікування, відгукується на потреби спортивних організацій, шкіл, медичних закладів. Зокрема, минулого року завдяки Фонду було відремонтовано частину приміщень пункту здоров'я у с. Ясенівці.– На жаль, війна внесла свої корективи в діяльність Фонду і нашу роботу, як волонтерів. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну наші спільні зусилля в більшій мірі спрямовані на допомогу нашим Захисникам. Зокрема, організовуються збори коштів на придбання автомобілів – їх вже 13 (!), на закупівлю потрібних речей для військових та численні поїздки з гуманітарним вантажем на схід, виготовляємо окопні свічки, плетемо маскувальні сітки, та інше. Але на цьому не зупиняємося і будемо робити усе задля Перемоги.– Успішність та довіра благодійників до нашого Фонду полягає у його відкритості, чесності та прозорості. Ми, волонтери, пишаємося тим, що є частиною такої чудової організації. Будемо допомагати й надалі у міру своїх можливостей, попри те, що ми працюємо та є студентами. Адже, найважливіше зараз – це згуртуватися заради Перемоги. А Перемога – близько!