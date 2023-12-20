Новини Золочівщини
09:35, 25 березня 2024
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Місія Благодійного фонду «Ясени»

Місія Благодійного фонду «Ясени»
Gazeta
Фото: НУС
Історія Благодійного фонду «Ясени» розпочалася у березні 2021 року завдяки ініціативній групі людей однодумців, які мали на меті щось змінити в громаді. І уже третій рік поспіль Фонд успішно реалізовує різні проєкти, заходи, акції, займається благодійністю, а з початку повномасштабного вторгнення – допомагає нашим захисникам. Одразу після створення Фонду волонтери стали його рушійною та організаційною силою. Що саме вдалося зробити за цей період запитаємо у волонтерки Ярини ДЕГТЯРУК.
– Найперше зазначу, саме завдяки Фонду «Ясени» і за підтримці старости Ярослава Сенчука розпочався активний волонтерський рух у селі. Це було щось нове і невідоме для нас усіх. Нам вдалось створити добру команду, до якої увійшли молоді, ініціативні, відповідальні та креативні хлопці й дівчата. Наш постійний склад – 12 осіб, але при потребі залучається і більше.
Місія Благодійного фонду «Ясени»
Місія Благодійного фонду «Ясени»
Місія Благодійного фонду «Ясени»
Місія Благодійного фонду «Ясени»


– Ярино, однією з найяскравіших подій у нашій громаді до повномасштабного вторгнення був фестиваль у селі Ясенівці. Це і був старт вашої роботи?
– Можна і так сказати. У 2021 році Фонд «Ясени» переміг у обласному конкурсі «Активуйся». І тоді найбільш грандіозним заходом став Фестиваль сім'ї, який відвідали близько 5 тисяч осіб. Також у цей час було започатковано громадські толоки, кіно- та мультпокази на великому екрані, молодіжно-дитячий табір «Божі намистинки», акцію «Великодній кошик для літніх людей», акцію «Миколаєм може стати кожен», Волонтерський вертеп, які тепер стали доброю традицією і відбуваються щорічно.
– Також пригадую, що «Ясени» ініціювали заходи щодо підтримки медичної галузі.
– Фонд на постійній основі організовує збір коштів на лікування, відгукується на потреби спортивних організацій, шкіл, медичних закладів. Зокрема, минулого року завдяки Фонду було відремонтовано частину приміщень пункту здоров'я у с. Ясенівці.
– Після 24 лютого 2022 року вам як і багатьом іншим організаціям довелось змінити напрямок своєї діяльності.
– На жаль, війна внесла свої корективи в діяльність Фонду і нашу роботу, як волонтерів. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну наші спільні зусилля в більшій мірі спрямовані на допомогу нашим Захисникам. Зокрема, організовуються збори коштів на придбання автомобілів – їх вже 13 (!), на закупівлю потрібних речей для військових та численні поїздки з гуманітарним вантажем на схід, виготовляємо окопні свічки, плетемо маскувальні сітки, та інше. Але на цьому не зупиняємося і будемо робити усе задля Перемоги.
– Що є запорукою успіху та довіри до Благодійного фонду «Ясени»?
– Успішність та довіра благодійників до нашого Фонду полягає у його відкритості, чесності та прозорості. Ми, волонтери, пишаємося тим, що є частиною такої чудової організації. Будемо допомагати й надалі у міру своїх можливостей, попри те, що ми працюємо та є студентами. Адже, найважливіше зараз – це згуртуватися заради Перемоги. А Перемога – близько!


Розмовляла
Леся ГОРГОТА
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