Підтримуємо армію, дбаємо про благоустрій

Леся ГОРГОТА

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– Насамперед хочу привітати наших золочів’ян із таким сонячним днем. Нехай він буде мирним. Сьогодні ми разом з іншими чоловіками зібрались у міському парку для того, щоб спільно зробити для громади добру справу. Тут прогулюються наші діти, тут відпочивають захисники, котрі приїжджають у відпустку і тут має бути гарно. Ця праця також є внеском у нашу довгоочікувану Перемогу. Вірю в Перемогу! Слава Україні!Олександр ТЮТІН, президент Благодійного фонду «Золочів відроджений»:– Благодійний фонд «Золочів відроджений» постійно допомагає українському війську. За ці два тижні ми передали на фронт декілька автомобілів. Зараз працюємо над тим, щоб придбати Mavic T3 з тепловізором. Вже сконтактували із нашими колегами зі Сполучених штатів Америки і невдовзі дрон буде у хлопців. Попри те, що підтримка армії – найважливіше, маємо пам’ятати, що у громаді проживають рідні та близькі наших захисників, внутрішньо переміщені особи, котрі постраждали від війни. І про них також маємо дбати, робити все для того, щоб їм у громаді було комфортно. Саме тому ми разом з іншими підприємцями об’єднали зусилля і вирішили влаштувати в парку, в тому місці, де завжди було заболочення, доріжки. Ми з моїми колегами надали будівельні матеріали і самі долучились до праці. Підтримуємо фронт, працюємо в тилу. Разом – до Перемоги!– Сьогодні, в час війни, багато говорять про ментальне здоров’я. Саме від нашого ментального здоров’я залежить наш фізичний стан і навпаки – від фізичних занять залежить наш емоційний стан. Відновлення ментального здоров’я важливе для усіх мешканців громади. Цього потребують наші захисники та їх рідні, волонтери, внутрішньо переміщені особи, діти… Міський парк «Здоров’я» по суті є єдиним великим парком, де можна прогулятись після важкого дня і відпочити емоційно. Дуже добре, що наші підприємці проявили таку ініціативу та надали будівельні матеріали. Сьогодні разом із колективом в радість попрацювали на користь громади.– Я пригадую, як багато років тому разом із своїми друзями прибирав цей парк. Потім пригадую, яким захаращеним він був тривалий період часу. І як зараз парк змінюється в кращу сторону. Вже немає старих і страшних дерев, чагарників. Тому запрошую всіх, хто має можливість долучатись до громадських робіт у нашому місті.– Багато років поспіль чоловіки нашої громади збираються разом, щоб зробити ту чи іншу роботу з благоустрою міста. Минулого тижня ми порядкували біля села Ушня. Там впорядковували узбіччя дороги. А сьогодні ми працюємо у міському парку. Я дякую нашим підприємцям, котрі допомогли з будівельними матеріалами, – Йосипу Барабашу, Геворгу Багдасаряну, Ігору Бомку, Олександру Тютіну, Василю Бурдику. Звертаю увагу на те, що роботи виконуємо без бюджетних коштів, власними силами. Сьогодні тут – комунальники, службовці, військові, котрі звільнені у запас, підприємці. Дякую усім, хто сьогодні підтримує наше військо у такий важкий для нашої держави час, а також, окрім того, знаходить час для того, щоб своєю працею змінювати нашу територію на краще.