Україна не втратила жодного HIMARS з початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тон боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на неминучу смерть», – йдеться у повідомлені.