Укрaїнa
Україна не втратила жодного HIMARS з початку повномасштабного вторгнення росії
Україна не втратила жодного HIMARS з початку повномасштабного вторгнення росії.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
«З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тон боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на неминучу смерть», – йдеться у повідомлені.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
«З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тон боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на неминучу смерть», – йдеться у повідомлені.
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