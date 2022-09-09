Новини Золочівщини
12:15, 10 лютого 2023
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Ім’я благодійник просив не розголошувати

Ім’я благодійник просив не розголошувати
Gazeta
Фото: НУС
5 тисяч доларів для багатодітної родини захисника України.
Саме така сума коштів поступила на рахунок Благодійного фонду «Золочів відроджений». Кошти передав благодійник із Сполучених штатів Америки українського походження.
Детальніше розповідає Йосип БАРАБАШ, засновник БФ «Золочів відроджений»:
– Для нас усіх це стало приємною несподіванкою. Благодійний фонд «Золочів відроджений» з початку повномасштабного вторгнення свою діяльність скерував в основному на підтримку Української армії. За кошти Благодійного фонду було придбано транспортні засоби, військове спорядження, технічні засоби для наших захисників. Чоловік, котрий передав кошти, виявив бажання, щоб його ім’я не озвучувати. Він хотів допомогти діткам, чиї батьки віддали життя за свою державу, чи на цей час захищають Україну. Рішення, кому саме надати фінансову допомогу, чоловік прийняв сам. Його дуже зворушила історія багатодітної родини, де батько з перших днів захищає Україну.
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