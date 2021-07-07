У Червоному відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини

Головна мета цієї діяльності – кожен мешканець має мати змогу отримати необхідну медичну допомогу.

Анна БУКОВСЬКА

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У селі Червоне відбулось відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини.На зустріч приїхав Іван Собко, заступник голови Львівської ОВА. Разом із духовенством, місцевою владою та громадою освятили приміщення амбулаторії.«Медична допомога стала доступною та якісною для жителів навколищніх сіл. Бажаю щоб працівники, які тут будуть працювати, розвивали цю амбулаторію, щоб збільшилась кількість декларантів. Я думаю, їм усе вдасться, адже тут дійсно хороша команда. Хочу подякувати всім, з ким ми спільно довершили цю справу. Не зважаючи на війну, дуже багато вдається зробити, звісно, що спільними зусиллями. Ну і далі вперед, до перемоги!» – зазначив директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський.Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини – лікувально-профілактичний заклад, який в межах своєї діяльності на засадах сімейної медицини забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров'я.