Сьогодні на Золочівщині зафіксували громадянина з підозрою на захворювання COVID-19

За повідомленням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, із Золочівського району, станом на 30 квітня 2020 року зафіксовано одне поступлення громадянина з підозрою на захворювання COVID-19. Взято зразки для проведення ПЛР тестування.



В Золочівському районі продовжується проведення експрес-тестування, зокрема, сьогодні у Глинянській амбулаторії загальної практики та у вірусологічному кабінету центральній амбулаторії м. Золочева.



Нагадаємо, що за інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» 475 осіб, які прибули із-за кордону, перебувають на самоізоляції.

Дотримуйтесь карантину, залишайтеся вдома!!!