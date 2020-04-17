Новини Золочівщини
11:57, 30 квітня 2020
1786
0

Сьогодні на Золочівщині зафіксували громадянина з підозрою на захворювання COVID-19

Сьогодні на Золочівщині зафіксували громадянина з підозрою на захворювання COVID-19
Gazeta
Фото: НУС
За повідомленням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, із Золочівського району, станом на 30 квітня 2020 року зафіксовано одне поступлення громадянина з підозрою на захворювання COVID-19. Взято зразки для проведення ПЛР тестування.

В Золочівському районі продовжується проведення експрес-тестування, зокрема, сьогодні у Глинянській амбулаторії загальної практики та у вірусологічному кабінету центральній амбулаторії м. Золочева.

Нагадаємо, що за інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» 475 осіб, які прибули із-за кордону, перебувають на самоізоляції.
Дотримуйтесь карантину, залишайтеся вдома!!!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Важливо мінімізувати використання готівки
Важливо мінімізувати використання готівки
17.04.20, Новини Золочівщини
Із Золочівщини на ранок 31 березня направлено двох жителів з підозрою на за ...
Із Золочівщини на ранок 31 березня направлено двох жителів з підозрою на за ...
31.03.20, Новини Золочівщини
У Золочівському районі мобільні бригади розпочнуть масове тестування на кор ...
У Золочівському районі мобільні бригади розпочнуть масове тестування на кор ...
30.03.20, Новини Золочівщини
Із Золочівського району станом на ранок 25 березня направлено у Львів двох ...
Із Золочівського району станом на ранок 25 березня направлено у Львів двох ...
25.03.20, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.