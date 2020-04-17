Новини Золочівщини
Сьогодні на Золочівщині зафіксували громадянина з підозрою на захворювання COVID-19
За повідомленням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, із Золочівського району, станом на 30 квітня 2020 року зафіксовано одне поступлення громадянина з підозрою на захворювання COVID-19. Взято зразки для проведення ПЛР тестування.
В Золочівському районі продовжується проведення експрес-тестування, зокрема, сьогодні у Глинянській амбулаторії загальної практики та у вірусологічному кабінету центральній амбулаторії м. Золочева.
Нагадаємо, що за інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» 475 осіб, які прибули із-за кордону, перебувають на самоізоляції.
Дотримуйтесь карантину, залишайтеся вдома!!!
В Золочівському районі продовжується проведення експрес-тестування, зокрема, сьогодні у Глинянській амбулаторії загальної практики та у вірусологічному кабінету центральній амбулаторії м. Золочева.
Нагадаємо, що за інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» 475 осіб, які прибули із-за кордону, перебувають на самоізоляції.
Дотримуйтесь карантину, залишайтеся вдома!!!
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