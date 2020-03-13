Вісім нових автівок отримали сьогодні медики Золочівщини
Сьогодні, 28 березня 2020 року, медицина Золочівщини отримала
довгоочікувані 8 нових автомобілів Renault Duster для забезпечення амбулаторій
загальної практики сімейної медицини сіл Вороняки, Білий Камінь, Гологори, Бортків,
Новоселище, Поляни, Куровичі і смт. Поморяни зручного, комфортного та швидкого
виїзду на огляди пацієнтів, а також для транспортування важких хворих у
спеціалізовані заклади охорони здоров'я Золочівського району. Про це повідомляє
Золочівська ЦРЛ.
Новими автівками будуть користуватися сімейні лікарі, терапевти, педіатри і фельдшери.
Новий транспорт надзвичайно полегшить роботу нашим медикам, які сьогодні, в такий нелегкий час, всі сили і можливості прикладають для попередження пандемії COVID-19 в Золочівському районі.