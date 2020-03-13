Новини Золочівщини 16:23, 28 березня 2020 354 0 Вісім нових автівок отримали сьогодні медики Золочівщини

Сьогодні, 28 березня 2020 року, медицина Золочівщини отримала довгоочікувані 8 нових автомобілів Renault Duster для забезпечення амбулаторій загальної практики сімейної медицини сіл Вороняки, Білий Камінь, Гологори, Бортків, Новоселище, Поляни, Куровичі і смт. Поморяни зручного, комфортного та швидкого виїзду на огляди пацієнтів, а також для транспортування важких хворих у спеціалізовані заклади охорони здоров'я Золочівського району. Про це повідомляє Золочівська ЦРЛ. Новими автівками будуть користуватися сімейні лікарі, терапевти, педіатри і фельдшери. Новий транспорт надзвичайно полегшить роботу нашим медикам, які сьогодні, в такий нелегкий час, всі сили і можливості прикладають для попередження пандемії COVID-19 в Золочівському районі.

Gazeta Фото: НУС

Сьогодні, 28 березня 2020 року, медицина Золочівщини отримала довгоочікувані 8 нових автомобілів Renault Duster для забезпечення амбулаторій загальної практики сімейної медицини сіл Вороняки, Білий Камінь, Гологори, Бортків, Новоселище, Поляни, Куровичі і смт. Поморяни зручного, комфортного та швидкого виїзду на огляди пацієнтів, а також для транспортування важких хворих у спеціалізовані заклади охорони здоров'я Золочівського району. Про це повідомляє Золочівська ЦРЛ.

Новими автівками будуть користуватися сімейні лікарі, терапевти, педіатри і фельдшери.

Новий транспорт надзвичайно полегшить роботу нашим медикам, які сьогодні, в такий нелегкий час, всі сили і можливості прикладають для попередження пандемії COVID-19 в Золочівському районі.

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