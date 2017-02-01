nus.in.ua, 20 грудня 2019, 18:45

18 грудня у селі Ремезівці відкрили новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини, за кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та за участю місцевого бюджету.

Урочисте відкриття відбулося 18 грудня 2019 року за участі заступника начальника Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васька, керівника Управління капітального будівництва Львівської ОДА Олега Пелиха, депутата обласної ради Зеновія Шептицького, голови районної ради Олега Банаха, депутатів районної ради, головного лікаря Золочівської ЦРЛ Анни Самчкуашвілі, медичних працівників. У відкритті взяв участь голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич.

Найперше до громади з нагоди відкриття амбулаторії звернулись священники оо. Богдан Януш та Роман Кісіль.

– Медичний центр – це є центр фізичного оздоровлення. У нас є храм Божий, до якого ми завжди спішимо, щоб оздоровитись духовно. Але кожна людина має тіло і має потребу оздоровлюватись фізично. І сьогодні Святий Миколай приніс нам такий подарунок, щоб ми, заходячи сюди, в цей центр, справді отримували добру кваліфіковану допомогу. Я сьогодні щиро всіх вітаю з цією подією і бажаю, щоб наше село і надалі розвивалось, – наголосив отець Богдан Януш.

Керівник Управління капітального будівництва Львівської ОДА Олег Пелих передав громаді села привітання від голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського:

– Сьогодні у селі справді визначна подія – відкриття амбулаторії сімейної медицини. Ця амбулаторія забезпечена всім обладнанням та автотранспортом і готова до виконання медичних завдань у повному об’ємі. Це для вас, для лікаря, щоб він мав можливість вам допомагати. Любіть і шануйте свого сімейного лікаря Зоряну Богуш. Шановна пані Зоряно, любіть і шануйте громаду, своїх пацієнтів і робіть все можливе для того, аби вони не хворіли.

З привітанням до громади звернувся голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич:

– Сьогодні в Ремезівцях – знаковий день. Мені надзвичайно приємно в якості голови Золочівської районної державної адміністрації відкривати соціальний об’єкт, власне від медицини. Ця галузь є дуже важлива для нас. Це перший крок, нова ластівка якісної медичної послуги. Бажаю, щоб цей об’єкт слугував вам здебільшого в профілактичних цілях, щоб ви насправді, не хворіли. Шануйте своє здоров’я, шануйте своїх лікарів і

– Мені дуже подобається село Ремезівці, – звернувся до присутніх голова Золочівської районної ради Олег Банах. – А ця установа, окрім того, що приноситиме людям здоров’я, вона є гарною прикрасою для вашого села. Тут бракує ще гарної дороги і тоді село розцвіте. Насправді Ремезівці – село особливе, адже саме у вас збудували амбулаторію, саме у вас одна з перших в області, котра вже починає працювати. Бажаю не ходити до лікаря, коли болить, а приходили задля профілактики.

Підрядником будівництва було ТзОВ «Золочівагробуд, котре дуже відповідально підійшло до виконання робіт і виконало всі роботи надзвичайно якісно. Йосип Барабаш, керівник ТзОВ «Золочівагробуд», народився і виріс у селі, то ж за рідне село вболіває найбільше.

– Насамперед хочу подякувати владі, адже це будується з ініціативи Уряду, – сказав Йосип Петрович. – Мені приємно будувати такі заклади, бо вважаю, що буде врятовано не одне життя. Зичу усім здоров’я, щоб ви якомога рідше сюди звертались. Як ваш земляк, бажаю громаді тільки успіхів, бо в мене радіє душа від того, що я дісно щось можу зробити для свого села.

Також Йосип Барабаш запевнив односельців, що докладе зусиль для того, щоб поруч збудувати гарний спортивно-оздоровчий комплекс.

Сучасна, простора, обладнана за сучасними вимогами амбулаторія обслуговуватиме жителів сіл Шпиколоси, Ремезівці, Жуків, Кропивна, Підгір’я. Загальна кошторисна вартість Ремезівцівської амбулаторії становить – 7 млн. 700 тис. грн.





Леся ГОРГОТА

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