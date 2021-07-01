Золочівщино, вакцинуйся!

Вакцинація допомагає організму виробити імунітет до вірусу, який викликає COVID-19, не хворіючи.Ви захистите інших – родину, друзів та знайомих, особливо тих, у кого підвищений ризик ускладнень, спричинених COVID-19.Що швидше ми його отримаємо, то швидше зможемо повернутися до звичного життя.Ви допоможете зупинити поширення COVID-19.Щеплення 70% людей зупинить поширення коронавірусу і створить колективний імунітет.Ваш приклад може спонукати інших до вакцинації.Не бійтесь вакцинуватися!Вакцинуйтеся і захистіть себе та своїх близьких від COVID-19!