Новини Золочівщини
15:28, 07 липня 2021
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Золочівщино, вакцинуйся!

Золочівщино, вакцинуйся!
Gazeta
Фото: НУС
Вакцинація допомагає організму виробити імунітет до вірусу, який викликає COVID-19, не хворіючи.
Ви захистите інших – родину, друзів та знайомих, особливо тих, у кого підвищений ризик ускладнень, спричинених COVID-19.
Золочівщино, вакцинуйся!

Що швидше ми його отримаємо, то швидше зможемо повернутися до звичного життя.
Ви допоможете зупинити поширення COVID-19.
Щеплення 70% людей зупинить поширення коронавірусу і створить колективний імунітет.
Ваш приклад може спонукати інших до вакцинації.
Не бійтесь вакцинуватися!
Вакцинуйтеся і захистіть себе та своїх близьких від COVID-19!
Щоб записатися на вакцинацію, звертайтеся до свого сімейного лікаря або за адресою:
Місто Броди, вулиця Коцюбинського, 12, амбулаторія ЗПСМ Бродівської ЦРЛ, тел. 0326625914.
Місто Буськ, вулиця Львівська, 77, Буська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, тел. 0326421382.
Місто Золочів, вулиця Пачовського, 1, Центральна амбулаторія, тел. 0326542585.
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