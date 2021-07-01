Новини Золочівщини
Золочівщино, вакцинуйся!
Вакцинація допомагає організму виробити імунітет до вірусу, який викликає COVID-19, не хворіючи.
Ви захистите інших – родину, друзів та знайомих, особливо тих, у кого підвищений ризик ускладнень, спричинених COVID-19.
Що швидше ми його отримаємо, то швидше зможемо повернутися до звичного життя.
Ви допоможете зупинити поширення COVID-19.
Щеплення 70% людей зупинить поширення коронавірусу і створить колективний імунітет.
Ваш приклад може спонукати інших до вакцинації.
Не бійтесь вакцинуватися!
Вакцинуйтеся і захистіть себе та своїх близьких від COVID-19!
Щоб записатися на вакцинацію, звертайтеся до свого сімейного лікаря або за адресою:
Місто Броди, вулиця Коцюбинського, 12, амбулаторія ЗПСМ Бродівської ЦРЛ, тел. 0326625914.
Місто Буськ, вулиця Львівська, 77, Буська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, тел. 0326421382.
Місто Золочів, вулиця Пачовського, 1, Центральна амбулаторія, тел. 0326542585.
Ви захистите інших – родину, друзів та знайомих, особливо тих, у кого підвищений ризик ускладнень, спричинених COVID-19.
Що швидше ми його отримаємо, то швидше зможемо повернутися до звичного життя.
Ви допоможете зупинити поширення COVID-19.
Щеплення 70% людей зупинить поширення коронавірусу і створить колективний імунітет.
Ваш приклад може спонукати інших до вакцинації.
Не бійтесь вакцинуватися!
Вакцинуйтеся і захистіть себе та своїх близьких від COVID-19!
Щоб записатися на вакцинацію, звертайтеся до свого сімейного лікаря або за адресою:
Місто Броди, вулиця Коцюбинського, 12, амбулаторія ЗПСМ Бродівської ЦРЛ, тел. 0326625914.
Місто Буськ, вулиця Львівська, 77, Буська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, тел. 0326421382.
Місто Золочів, вулиця Пачовського, 1, Центральна амбулаторія, тел. 0326542585.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)