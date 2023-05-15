«Наше завдання, тих, хто не перебувають на фронті, зі зброєю в руках, будувати свою державу, будувати гідні умови праці, будувати гідне служіння, саме тут, в тилу. З давніх-давен Божа справа завжди поєднується з медичною. Священник, церква – покликані, щоб служити для душі людини, а медзаклади, медпрацівники – покликані послужити тілу людини. І коли це все є в гармонії, і кожен на своєму місці добре працює, тоді людина гідно себе відчуває. Тому бажаю всім, хто працює в цьому закладі, хто буде працювати в цьому кабінеті, пам’ятати, що вони служать не лише людині, а через людину служать Богу. Дякую всім і нехай Господь благословить цю працю і надалі!» – отець Ярослав Домерецький.

Анна БУКОВСЬКА

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У Золочівській ЦРЛ відбулось офіційне відкриття сучасного комп’ютерного томографа.«Завдяки тяжкій, наполегливій праці ми одні з перших поставили КТ і сьогодні, ми одні з перших відкриваємо комп’ютерний томограф в Україні. Дуже дякую Міністерству охорони здоров’я, Львівській обласній державній адміністрації, Золочівській міській раді та Золочівській районній державній адміністрації за те, що вірять, довіряють і допомагають», – зазначив директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський.